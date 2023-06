Dopyt najväčších tovární na Slovensku po slnečnej energii začína exponenciálne rásť. Kým v ostatných rokoch sa veľké výrobné podniky tejto forme obnoviteľných zdrojov energií skôr vyhýbali, súčasná situácia na pozadí energetickej krízy v Európe ich núti siahať aj po nej.

Na zozname investičných projektov do solárnych elektrární preto postupne pribúdajú veľké mená slovenského priemyslu. Okrem senických oceliarov z ArcelorMittal Gonvarri Slovakia o slnečnej podpore energií hovoria najnovšie v Babišovom podniku Duslo Šaľa, v Sotákových Železiarniach Podbrezová či v podnikoch Taurisu podnikateľa Milana Fiľa.

Dopyt po solárnych paneloch a investície veľkých hráčov v krajine tak môžu postupne viesť aj k zdraženiu tejto technológie na tunajšom trhu, a to napriek tomu, že v uplynulej dekáde výrazne zlacnela.

Keďže firmy s podobnými zdrojmi energií ešte nemajú veľké skúsenosti, otázna môže byť navyše aj dlhodobá efektívnosť podobných projektov. V očiach energeticky náročných fabrík však nakoniec môže ísť pri nedostatkoch plynu v ďalších rokoch o kľúčové riešenie.

Duslo investuje najviac

Vyššie ceny energií začínajú čoraz viac doliehať na priemysel. Priemyselná výroba sa na celkovej spotrebe energie v Európe podieľa približne jednou pätinou. Súčasné nárasty cien energií, ale aj vysoká inflácia preto ohrozujú aj najstabilnejšie podniky v krajine. Tie sa musia pozerať aj po iných alternatívach, ktoré sa ešte pred desiatimi rokmi zdali skôr hudbou budúcnosti.

Cieľom je zvládnuť obrovský nárast nákladov, a to aj za predpokladu, že by si to dočasne vyžadovalo ďalšie investície do obnoviteľných energetických zdrojov. V hre je aj budúca konkurencieschopnosť a schopnosť udržať si zisk.

Najnovšie so zámermi investovať do solárnych panelov prichádzajú viaceré podniky, ktoré avizujú preinvestovať desiatky miliónov eur. O jeden z najväčších projektov tohto typu sa usiluje chemický podnik patriaci do skupiny Agrofert bývalého českého premiéra Andreja Babiša Duslo Šaľa.

Podnik najnovšie plánuje vybudovať veľký veterný park a tiež slnečnú elektráreň. Do solárneho parku chce investovať 34 miliónov eur.

Panely majú vyrásť na odkalisku jej starších odpadov zo spaľovania uhlia, ktorý podnik pred osadením panelov bude musieť zrekultivovať. Dvojnásobne viac by Duslo mal stáť aj park veterných elektrární. Podľa avizovaného zámeru chce chemička vďaka solárnej elektrárni získať výkon až do 21 megawattov.

Núti ich aj vlastná neefektivita