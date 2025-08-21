Sklársky priemysel na Slovensku medziročne mierne zvýšil svoje tržby o necelé dve percentá. No zisk dvadsiatky najväčších podnikov sektora medziročne klesol viac než o tretinu. Keďže domáci sklársky priemysel je rôznorodý, každý jeho segment sa vlani správal inak. Patrí sem výroba úžitkového skla, sklených vlákien pre automobilový priemysel, ampuliek pre farmáciu či produktov pre stavebný priemysel.
Pokles ziskov súvisel v niektorých prípadoch aj s importom lacného ázijského tovaru do Európy, ktorého dôsledkom bol pokles cien. Poradie na prvých šiestich miestach rebríčka sa medziročne nezmenilo. Skokanom roka je slovenská firma Glasora z Nitry, ktorej tržby vyskočili z päť a pol milióna na šestnásť miliónov eur. Firma vyrába izolačné sklá pre okná, dvere a fasády.
Obchodovala s Ruskom aj Ukrajinou, dnes má firma z Revúcej dlhy a žiada o reštrukturalizáciu
Lídrom Trnava
Jednotkou segmentu výroby skla a sklených vlákien je už niekoľko rokov trnavský Johns Manville Slovakia – niekdajší Skloplast. Hlavným akcionárom firmy je s 99,99-percentným podielom spoločnosť Johns Manville Europe v Nemecku, ktorá je členom americkej skupiny Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta.
V Trnave je prítomná už od roku 2002. Firme vlani po roku poklesu opätovne vzrástli tržby zo 118 miliónov eur na 135 miliónov eur. Prehĺbila však stratu zo 4,9 milióna eur na 6,7 milióna eur. Celková produkcia finálnych výrobkov medziročne vzrástla o 34 percent, čo bolo spôsobené vyšším vnútropodnikovým dopytom zo Spojených štátov.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?