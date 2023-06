Slovenská spoločnosť SuperScale získala investíciu vo výške piatich miliónov eur v investičnom kole série A. Táto suma umožní firme expandovať na nové trhy s jej technológiou, ktorá zvyšuje ziskovosť herných firiem. Investičné kolo viedol Venture to Future Fund, ktorý sa zameriava na investície do inovatívnych slovenských firiem s potenciálom preraziť v globálnom meradle. Okrem neho sa na investícii podieľali Across Private Investments a Zero One Hundred.

„Počas takmer desiatich rokov sme sa dostávali do povedomia so svojím mixom technológií a služieb, ktoré pomohli herným firmám opakovane dosiahnuť rekordné zisky. Veríme, že každá dobrá hra by mohla byť komerčne úspešnejšia, ak by bola lepšie optimalizovaná. Na to však žiaden herný vývojár ani vydavateľ nemá dostatok interných kapacít,“ hovorí zakladateľ a CEO SuperScale, Ivan Trančík. „Investícia nám pomôže dosiahnuť ciele spojené s prudkým rastom našej firmy,“ dodáva.

Prudký rast firmy

Škálovať hry v tomto roku bude podľa zakladateľa spoločnosti ťažšie než kedykoľvek predtým, firmy totiž značne škrtajú svoje náklady. Technológia spoločnosti umožňuje identifikovať a dosiahnuť niekoľko zlepšení v biznisovom modeli hry, ktoré by sa mali spolu prejaviť na raste tržieb a ziskovosti.