Keď stúpajú ceny, mali by stúpať aj platy. To je zjednodušený pohľad priemerného pracujúceho človeka. Ak firma, v ktorej pracuje, zarobila vlani viac ako predtým, jeho vôľu požiadať o vyšší plat to môže výrazne podporiť.

Vnímajú výsledky zamestnávateľov aj zamestnanci? Sú Slováci ochotní požiadať o vyšší plat?

Spoločnosť PwC realizovala v desiatkach krajín prieskum, v ktorom vyhodnocovala okrem iného aj postoj zamestnancov k možnosti požiadať o zvýšenie platu. Slovensko do prieskumnej vzorky nepatrilo, ale Česko áno. Výsledky naznačili, že Česi sú pomerne zdržanliví. O zvýšenie platu plánuje požiadať len 22 percent opýtaných, pričom priemer všetkých 46 krajín, ktoré prieskum hodnotil, bol 42 percent. Výrazne proaktívnejšími sa javia byť so 43 percentami Poliaci, viac ako 40-percentný podiel dosiahli aj Rumuni.

Slovensko sa s Českom rado porovnáva. Keďže však nebolo súčasťou tohto prieskumu, exaktné porovnanie by bolo pomerne náročné. Z diania na trhu práce však možno odčítať základné trendy v správaní slovenských zamestnancov.

Nespokojnejší ako Česi

Reálne mzdy na Slovensku výrazne poklesli. Existujú však firmy, ktoré na infláciu zareagovali buď zvýšením platov, alebo vyplatením jednorazových bonusov. Reprezentatívny prieskum o tom, či Slováci o pridanie žiadajú ochotnejšie ako Česi, chýba. Istú predstavu si môžeme vytvoriť na základe prieskumu agentúry Stem/Mark, ktorý vykonávala pre Home Credit na konci minulého roku. Podľa neho o zvýšenie platu nepožiadalo len 42 percent zamestnancov, čo znamená, že o pridanie peňazí nejakým spôsobom žiadalo 58 percent. K reálnemu zvýšeniu sa však prepracovala len tretina, časť z nich dokonca aj bez požiadania.

Realizujú sa však aj iné prieskumy trhu práce a v niektorých z nich sa Slováci javia v porovnaní so svojimi západnými susedmi ako nespokojnejší. „Ochota Slovákov vymeniť prácu za inú, pri ktorej by získali vyšší alebo porovnateľný plat, je vyššia než v prípade Čechov. Slováci skrátka prejavujú vyššiu mieru odvahy pri zmene práce v dôsledku nespokojnosti s platom,“ hovorí PR manažérka Profesie Ľubica Melcerová.