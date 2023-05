Seznam.cz sa považuje za technologickú platformu, ktorej cieľom je obsah čo najlepšie dodávať konzumentom. Aj to zaznelo z úst obchodného riaditeľa Seznamu.cz Tomáša Buřila na TREND konferencii Mediálne trendy 2023. V rozhovore pre TREND prezradil, prečo dokážu so svojím vyhľadávačom konkurovať gigantovi, akým je Google, ako sa im podarilo predbehnúť na tržbách z reklamy televíziu Nova či aká budúcnosť čaká médiá.

V rozhovore sa dozviete aj: Ako sa podarilo Seznamu tromfnúť televíziu Nova,

prečo sú pre Seznam dôležité dáta,

ako sa Seznam stavia k chatGPT,

čo je budúcnosťou médií.

Ako sa vám podarilo vybudovať zo Seznamu to, čím je dnes?



Myslím si, že okrem šťastia, ktoré je vždy spojené s úspechom, to bolo aj to, že používateľ bol pre nás vždy na prvom mieste. Nad všetkými produktmi sme sa snažili vždy rozmýšľať v tom duchu, čo by chcel používateľ. Tým sa to začalo nabaľovať a držíme sa toho doteraz.

Veľa produktov sa snažíme spustiť v nejakej základnej verzii a potom všetko ladíme aj na základe spätnej väzby. Máme dlhodobú víziu, kde chceme byť a čo chceme používateľom prinášať naprieč všetkými mediatypmi.

S vaším vyhľadávačom dokážete ako jeden z mála lokálnych hráčov konkurovať spoločnosti Google. Čím to je?



V Čechách a trochu aj na Slovensku je Seznam vnímaný ako vstupná brána do internetu. Kedysi sa dokonca stávalo, že keď ľuďom nefungoval internet, volali nám s tým, že čo sa deje. Na našu domovskú stránku príde denne okolo štyroch miliónov ľudí, čo je najviac zo všetkých médií. Ani televízie nemajú takúto sledovanosť. Pre Slovensko netvoríme zatiaľ žiadny obsah, no aj napriek tomu je návštevnosť zo Slovenska celkom zaujímavá. Myslím si, že tým, ako sme využívaní, sme si udržali určitú pozíciu v rámci vyhľadávania.

Tá však už nie je taká ako kedysi, nakoľko Google tlačí rôznymi metódami na to, aby ľudia využívali vyhľadávanie od neho hlavne v smartfónoch. Nedáva príliš priestor iným platformám a dosť ho zužuje, aj keď by to zo zákona robiť nemal. Zo začiatku k nám ľudia dosť často chodievali najmä vďaka e-mailom. Teraz to už tak nie je a chodievajú pre obsah. V Česku však stále okolo 68 percent e-mailovej komunikácie prebieha v schránkach na Sezname a nie na Googli.

Spomenuli ste, že Seznam sleduje zaujímavá časť Slovákov. Čím to podľa vás je?



Myslím si, že je to zaujímavejším obsahom. Kedysi sme boli uzavretí a na našu domovskú stránku sme nikoho nedávali. Zistili sme však, že keď ju otvoríme a bude tam väčšia pluralita názorov, ktoré z hľadiska kvality precízne kontrolujeme, tak to bude pre používateľov zaujímavé. Je to aj vidieť.

U nás Slováci strávia v priemere 800 sekúnd. Na webe Zoznam.sk je to necelých 200 sekúnd. Hovorí to o tom, že prídu, pozrú si obsah, vidia, že je tam to isté, čo tam bolo ráno a idú preč. Hovorím to bez toho, aby som do toho bližšie videl, no dokážem si predstaviť, že to takto môže fungovať, lebo viem, ako sa veci majú a takto to fungovalo aj u nás približne sedem rokov dozadu.

Myslíte si, že v tomto smere zohráva hlavnú úlohu najmä rozmanitosť alebo aj kvalita?



Povedal by som, že rozmanitosť, lebo kvalita je veľmi individuálna. Pre každého môže byť kvalitné niečo iné. Na druhej strane veľmi kvalitné alebo sofistikované veci ľudí z hľadiska návštevnosti príliš neťahajú. Je to o tom, aby si tam naozaj každý našiel to svoje. Jedným zo smerov, ktorý teraz chceme dopĺňať, je nejaká hyperlokálnosť a preto sa snažíme zapájať aj miestne samosprávy. Ľudia tak dostanú aktuálne správy z miestnych lokálnych novín, aby vedeli, čo sa deje práve v ich okolí.

Spomenuli ste, že vašu domovskú stránku ste otvorili pre tretie strany. Je to niečo na spôsob marketplaceov, ktoré fungujú v e-commerce?



Áno, je to niečo podobné. Sme platforma a začali sme s home page feedom, kde umožňujeme väčším tvorcom, hlavne mediálnym domom, aby sa podelili s našimi používateľom o svoj obsah. My sa, naopak, delíme s reklamou, nakoľko oni vďaka svojej prítomnosti vytvárajú príjmy.