Digitálna transformácia sa nevyhla ani mediálnemu biznisu. Aj o tom bola TREND konferencia Mediálne trendy 2023. Médiá musia k strategickým rozhodnutiam pristupovať tak, aby si udržali súčasných a pritiahli aj nových zákazníkov. Dôležité je však pozerať aj na príjmy z reklamy.

Zákaznícke správanie sa totiž dynamicky mení a už teraz je vidieť trend, keď reklamné výdavky vo vysokej miere smerujú do online videa. O mediálnom biznise, nových trendoch či budúcnosti hovoril Michal Teplica, CEO vydavateľa TRENDu News and Media Holding (NMH).

V rozhovore sa tiež dozviete: Aké sú skúsenosti NMH s digitálnou transformáciou,

ako sa vyvíjajú reklamné výdavky do online videa,

prečo médiá potrebujú mainstream,

čo hovorí na ChatGPT a jeho použitie v praxi,

a iné.

Témou konferencie bola digitálna transformácia. Ako je spomínaná téma kľúčová pre mediálny trh?



Digitálna transformácia sa netýka len mediálneho biznisu, ale všetkých oblastí ekonomiky. V niektorých sektoroch sú výsledky viditeľné okamžite, inde neskôr. Ešte viac ako známy príbeh Nokie rád uvádzam príklad stávkových spoločností. Tie, ak by neprešli do onlinu a zameriavali by sa na kamenné prevádzky, dnes už neexistujú. Tým len odpovedám, ako je digitálna transformácia vo všeobecnosti dôležitá. Pre médiá je to téma rovnako existenčná. Naša vlastná skúsenosť v NMH to len potvrdzuje.

Aké sú špecifiká digitálnej transformácie v mediálnom biznise?



Podobne ako v iných sektoroch, tak aj médiá usilujú o udržanie existujúceho a získanie nového zákazníka, ktorý prechádza z offline prostredia do onlinu, čo súvisí s jeho výrazne odlišným spôsobom konzumácie obsahu v porovnaní s minulosťou. Okrem tejto výzvy čelia médiá v online prostredí extrémnej globálnej konkurencii. S ňou bojujú o zákazníka nielen v podobe diváka, poslucháča a čitateľa, ale aj o zákazníka v podobe reklamného inzerenta. Za kľúčové považujem fakt, že digitálna transformácia mediálneho trhu má sekundárne obrovský dosah na celú ekonomiku.

Myslíte tým reklamný trh?



Áno, veľkosť slovenského reklamného trhu vyčísleného čistými mediálnymi výdavkami predstavuje v súčasnosti bezmála pol miliardy eur ročne. To sú reálne peniaze, ktoré vo forme marketingových nákladov minú firmy na Slovensku. Pochopenie digitálnej transformácie mediálneho trhu je pre nich dôležité, aby investovali prostriedky čo najlepšie – najefektívnejšie. Aj o tom bola konferencia.

Digitálna transformácia si vyžaduje strategické prehodnotenie najmä toho, koľko a kedy do digitálu investovať. Aká je v tomto smere stratégia NMH?



Stratégia je veľmi jednoduchá. Produkovať čo najatraktívnejší obsah v rôznych segmentoch pre rôzne cieľové skupiny, distribuovať ho na všetkých našich platformách a monetizovať ho prostredníctvom najširšieho počtu zákazníkov na strane konzumentov, ako aj na strane reklamných zadávateľov. Strategické rozhodnutia nielen o investíciách do digitálu, ale najmä o prioritách, sme urobili v roku 2017. Ak by sme ich nespravili, mali by sme dnes problém.

NMH prešlo transformáciou z printu do online. Dlho sa už hovorí o tom, že print je mŕtvy. Ako sa na tieto názory pozeráte?



Naše výsledky transformácie z printu do onlinu vyvracajú chybný naratív ohľadom mŕtveho printu. Dnes má NMH dohromady v printe a online viac konzumentov obsahu ako pred transformáciou a ekonomicky ide o výrazne úspešnejší projekt ako pred ňou. Ak by som to mal vysvetliť podrobnejšie, podarilo sa nám v predajoch tlačených titulov a printovej reklame klesať menej, ako rásť v online výnosoch.

Aké sú teda skúsenosti digitálnej transformácie NMH?



Prvou je zistenie, že kupujúci tlačených titulov reagujú na zvýšenie ceny nie tak výrazne, ako sme čakali. V prípade printovej reklamy sme naplno využili potenciál, ktorý máme v súvislosti s počtom titulov, cieľových skupín, ale najmä celkovým zásahom. Klienti si totiž uvedomujú, že print síce klesá, ale každý mesiac si kúpi nejaký tlačený produkt NMH skoro milión ľudí. Za najdôležitejšiu skúsenosť však považujem efektívnu výrobu a distribúciu raz vyrobeného obsahu na viacerých platformách.

Online projekty sú väčšinou postavené na predplatnom. Je to pre média model budúcnosti?



Je, ale len pre relatívne malý počet médií. Údaje New York Times z roku 2021 ukazujú približne 30-percentný podiel tržieb z digitálneho predplatného, a to je top globálny produkt. Ani pre americky trh to však nie je benchmark. Pri pohľade na detailnú štruktúru príjmov vydavateľov, ktorí prevádzkujú, podobne ako NHM, svoje produkty v tlačenej a online podobe, zistíme, že digitálne predplatné za celý trh tvorí na Slovensku štyri percentá a v USA jedenásť percent.