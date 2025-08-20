Na Slovensku aj v Česku v súčasnosti prevláda presvedčenie, že ceny bytov budú naďalej rásť. História však potvrdzuje, že zvrat môže prísť rýchlo a s prudkým prepadom. K existujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú nielen európsky, ale aj slovenský trh sa najnovšie pridávajú hrozby z amerického trhu.
Ten sa zdá byť na prvý pohľad prehriaty a ekonomická situácia pre kupujúcich je najhoršia za ostatné roky. Najnovšie to potvrdzujú údaje analytickej platformy Redfin, podľa ktorej rozdiel medzi počtom predávajúcich a kupujúcich je doteraz najvyšší.
Rovnako problémové sa zdajú byť štatistiky z developerského trhu, kde staviteľom zostávajú dostavané jednotky v ponuke výrazne dlhšie. Zakaždým v histórii tento scenár viedol k recesii a kríze na realitnom trhu.
Situácia nie je ružová
Súčasný stav na slovenskom realitnom trhu sa zatiaľ viac spolieha na trvalý dopyt po nehnuteľnostiach, ktorý sa čoraz viac prejavuje aj v lokalitách mimo hlavného mesta.
Napriek tomu, ako nedávno naznačil portál Hn.cz, podľa analytikov pribúda aj makroekonomických faktorov, ktoré môžu mať vplyv na budúci pokles cien nehnuteľností.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?