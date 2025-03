Protesty a bojkoty predajní Tesly zo strany verejnosti upútali pozornosť prezidenta Donalda Trumpa, ktorý podľa agentúry Reuters varoval, že akékoľvek násilie voči predajcom značky bude klasifikované ako domáci terorizmus.

„Útočia na významnú americkú spoločnosť. Ak si myslíte, že môžete ublížiť Tesle alebo iným firmám bez následkov, ste na omyle. Nájdeme vás a budete čeliť dôsledkom,“ vyhlásil Trump v utorok v Bielom dome po boku Elona Muska. Na znak podpory oznámil, že si kúpi elektromobil značky Tesla, pričom si vybral model S.

Na platforme Truth Social zároveň Trump pochválil Muska za „fantastickú prácu“ a zdôraznil, že jeho inovácie posúvajú hranice možného a pomáhajú Spojeným štátom. Jeho vyjadrenia prišli krátko po tom, čo The New York Times upozornili na kritiku Muskových vládnych iniciatív zo strany niektorých členov kabinetu.

Trhová reakcia na seba nenechala dlho čakať – akcie Tesly po Trumpovej podpore prudko vzrástli a v stredu si pripísali nárast o viac než sedem percent.

Elon Musk ešte v úvode týždňa priznal, že riadenie jeho spoločností mu prináša „značné ťažkosti.“ Akcie Tesly sa od svojho decembrového vrcholu prepadli o polovicu, zatiaľ čo jeho sociálna platforma X v poslednom čase čelila viacerým technickým výpadkom.

V rozhovore pre Fox Business Musk však uviedol, že plánuje zotrvať v Trumpovej administratíve minimálne ešte rok. „Zostanem, kým budem užitočný a produktívny,“ povedal diplomaticky a zároveň vyzdvihol úspechy Oddelenia pre efektívnosť vlády (DOGE), kde sa podľa jeho slov podarilo dosiahnuť významné úspory vo výške viac než štyri miliardy dolárov denne.

Na podujatí v Bielom dome Musk tiež oznámil, že Tesla vďaka politike Trumpovej administratívy plánuje v najbližších dvoch rokoch zdvojnásobiť výrobu v USA. Dodal, že firma intenzívne pracuje na zvýšení produkcie po prvom poklese ročných dodávok v roku 2024.

Elon Musk: “As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to DOUBLE vehicle output in the United States within the next two years…” pic.twitter.com/g8jY77yxtP