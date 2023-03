V Bratislave sa dnes nachádza už takmer desiatka veľkých nákupných centier. Svoje brány onedlho otvorí aj rozšírenie nákupného centra Eurovea, ktoré láka okrem iného aj na príchod známeho írskeho reťazca Primark. O tom, aký to bude mať dosah na trh, v rozhovore pre TREND hovoril Tomáš Lörincz, Head of Retail Agency spoločnosti CBRE.

V rozhovore sa tiež dozviete: ako k sebe nákupné centrá verbujú veľké značky,

ako funguje vytváranie mixu prevádzok v nákupnom centre,

ako dlho bude trvať ošiaľ z Primarku,

prečo známa írska značka podporí nákupný turizmus,

aké je percento fluktácie prevádzok v nákupných centrách,

ako funguje poplatková politika za prenájom,

aká je situácia v OC Central po odchode odevnej skupiny Inditex

a iné.

V slovenských nákupných centrách nájde zákazník až na malé výnimky veľa rovnakých značiek. Čím to je?



Slovensko je z pohľadu V4 najmenšia krajina, zároveň je v rámci CEE regiónu jej kúpna sila v porovnaní s inými krajinami o niečo menšia. Rozhodnutia nových značiek otvoriť novú krajinu sprevádzajú aj veľké investície. Ide o rozhodnutia, ktoré trvajú aj niekoľko rokov. Kým sa značky k tomu odhodlajú, tak najskôr možno uprednostnia inú krajinu, kde je úspech istejší a následne po skúsenostiach expandujú aj na Slovensko.



Typickým príkladom je expanzia do Čiech a následne po overení trhu aj na Slovensko. Vtedy sú už značky aj poučené, nakoľko Česi a Slováci majú veľa podobností. Máte pravdu, že značky v nákupných centrách sa často opakujú. Ak vezmete do úvahy, že typické nákupné centrum tvorí 150 až 250 nájomcov, tak práve na tých unikátnych nájomcoch sa snaží sústrediť každý prenajímateľ, aby to jeho centrum bolo trochu iné. Sieťových nájomcov máme na Slovensku niekoľko desiatok a je pravda, že tí sa v centrách opakujú, no tvoria základnú ponuku a ľudia ich poznajú.

Onedlho otvorí svoje brány rozšírenie ďalšieho nákupného centra. Ako sa týmto otvorením zmení podľa vás trh?



Dynamika prechodu nájomcov medzi jednotlivými centrami sa máličko zvýši. Veľkým ťahákom bude Primark, čo bude vlastne prvý vstup tohto írskeho reťazca na slovenský trh. Úvahy o vstupe Primarku sú tu už minimálne desať rokov. Zo skúseností, ktoré máme zo zahraničia vieme, že tento reťazec si dokáže zákazníka destinačne pritiahnuť v rámci spádovej oblasti 250 kilometrov podobne ako napríklad Ikea.



Kvôli Primarku vznikne nákupný turizmus?



Áno, určite. Ale v zásade to nemusí spôsobiť iba negatívny jav, teda vyslovene konkurenciu na malej ploche v Bratislave. Naopak, pritiahne to aj cezpoľných, regionálnych zákazníkov, ktorí štandardne do Bratislavy nevyrážajú a nakupujú online.

Ako funguje verbovanie nových značiek? Je to postavené na základe nejakých analýz alebo do toho vstupuje ešte niečo iné?