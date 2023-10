Inovácie sa veľmi rýchlo dostávajú do takmer všetkých segmentov, výnimkou nie je ani maloobchod. Niektoré maloobchodné siete už totiž začali s postupným otváraním takzvaných automatizovaných predajní, ktoré sú „prešpikované“ rôznymi technológiami. Predajne nepotrebujú žiadny personál a zákazník si dokáže nakúpiť rýchlo a jednoducho. Pre prevádzkovateľov tieto predajne predstavujú zvýšenie efektivity a zníženie nákladov tam, kde je riziko, že by bola prevádzka nerentabilná.

Desiatky predajní

Automatizované predajne bez obsluhy v súčasnosti už existujú napríklad v Nemecku, Poľsku či v Českej republike. U západných susedov takéto predajne prevádzkuje sieť Coop, ktorá tvrdí, že ich využitie je výhodné najmä v malých obciach či na vidieku. Predajne fungujú neobmedzene 24/7 a do predajne sa zákazník dostane pomocou aplikácie, ktorá je prepojená s platobnou kartou a občianskym preukazom.

Zákazník si vloží do košíka tovar, zaplatí pri samoobslužnej pokladni a cez kód v aplikácii sa následne dostane von z predajne. Prístup do predajne však majú len osoby od 18 rokov, lebo sa v nej predáva aj alkohol. Výhodou automatizovaných predajní je aj veľmi nízka kriminalita spojená s krádežami. Na prípadné priestupky totiž dohliada umelá inteligencia.

Zákazníci, ktorí chcú v týchto predajniach nakupovať navyše s obchodníkom zdieľajú toľko informácií, že sa im krádež neoplatí, lebo ich je možné veľmi jednoducho identifikovať. V Česku je už viac ako desať takýchto predajní a do konca budúceho roka by malo pribudnúť ďalších päťdesiat. Reťazec odhaduje, že investícia do ďalších predajní sa bude pohybovať na úrovni niekoľkých desiatok miliónov korún.

Nákup bez pokladní

V Česku fungujú aj hybridné modely, kedy sa počas dňa v prevádzke nachádzajú zamestnanci, no od večerných hodín až do rána sú predajne samoobslužné. „Tam, kde sme boli v strate, dnes zarábame. Myšlienka je, že skrátime otváraciu dobu s personálom, peniaze z ušetrených nákladov dáme do prevádzky a tým sa dostaneme na nulu. K tomu máme dodatočné tržby mimo otváraciu dobu,“ povedal pre Seznam Zprávy Lukáš Němčík, marketingový riaditeľ siete Coop.