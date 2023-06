I. Verejné súťaže na predaj cenných papierov nasledovných emitentov vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s.:



IČO emitenta: Názov emitenta:

31 411 622 MRAZIARNE, a.s. Sládkovičovo

31 562 957 Cestné stavby, a.s.

00 154 041 CTY GROUP, a.s.

00 681 245 EKOSTAV a.s.

31 411 444 VUNAR, a.s.

31 322 638 GEOCOMPLEX, a.s.

31 562 361 ZTS INMART a.s.

31 651 976 AKTIV PARK a. s.

31 321 852 MILEX PROGRES a.s.

31 389 163 SLOVHOLDING, a.s.

36 373 362 SPS TATRA, a.s.



II. Verejné súťaže na predaj cenných papierov (družstevných podielnických listov) emitentov vo vlastníctve spoločnosti MH Manažment, a. s..

Spoločnosť DLHOPIS, a. s. v likvidácii vyhlasuje verejnú súťaž

na predaj obchodného podielu v spoločnosti DLHOPIS CP, s.r.o., IČO: 48107344, vo vlastníctve spoločnosti DLHOPIS, a. s. v likvidácii.

Bližšie informácie na www.mhmanazment.sk/verejne-sutaze/.