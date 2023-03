Aj na Slovensku možno nájsť dostatok príkladov neúspešných e-shopov. Úspech e-shopu sa totiž nemeria iba rastom tržieb, to by bol jednostranný pohľad. To, či je e-shop úspešný alebo neúspešný, závisí od schopnosti jeho prevádzkovateľa držať na uzde hlavne svoj prevádzkový kapitál. Ak ho na uzde neudrží, je tu riziko, že sa dostane do existenčných problémov.

Zakladatelia firiem, vrátane e-shopov, si s úspechom biznisu asociujú zisk, s neúspechom stratu. Hoci je to z veľkej časti pravda, podnik môže istý čas fungovať aj so stratou, pokiaľ je jeho majiteľ schopný splácať svoje záväzky. Ak je platobná schopnosť nedostatočná, firma sa dostáva do problémov bez ohľadu na to, či je v zisku alebo v strate.

Riaditeľ poradenskej firmy Simplicity Consulting Andrej Čatajský sa domnieva, že väčší či menší tlak na dostatočný cash-flow pocítila počas svojho fungovania každá firma. „Za posledné roky priznalo veľa známych firiem veľké existenčné problémy. Pri mnohých bol zdrojom problémov nesprávny spôsob riadenia zásob,“ upozorňuje. Podľa neho až 80 percent firiem zaniká kvôli tomu, že k riadeniu zásob a finančných tokov nepristupovali správne.