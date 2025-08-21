Skupina Vaillant Group sa za uplynulé roky na Slovensku výrazne udomácnila. V súčasnosti má v krajine až tri výrobné závody. Najnovší závod Vaillantu – Vaillant Group Heat Pump Production v Senici – už od predvlaňajška vyrába vonkajšie i vnútorné jednotky tepelných čerpadiel.
Práve za túto investíciu do nového senického závodu, ktorá sa vyšplhala až na 120 miliónov eur, je Vaillant Group nominovaný na prestížnu cenu TREND Investor roka 2025. Partnerom kategórie je poradenská firma PwC.
Stabilné zastúpenie
Prítomnosť nemeckej skupiny na Slovensku je silná. Fabrika Vaillant Industrial Slovakia produkuje v Trenčianskych Stankovciach hydraulické moduly a komponenty. Fabrika Protherm Production v Skalici vyrába plynové i elektrické kotly, elektrické ohrievače vody aj vnútorné jednotky tepelných čerpadiel.
