Obchod v Európskej únii sa čoraz viac digitalizuje a presúva do online prostredia. V ostatnej dekáde vzrástol počet online nákupov už o jednu štvrtinu. Tento trend je výrazný aj na slovenskom trhu, ktorý v tomto segmente rastie podľa Eurostatu viac ako 30-percentným tempom. Navyše pri objeme 18-tisíc prítomných e-shopov je online obchodovanie dôležitou súčasťou biznisu aj pre menšie firmy.



Tie pre ďalší rozvoj budú potrebovať spoľahlivé softvéry, ktoré dokážu riešiť ich účtovníctvo, sklady či cenotvorbu. Pre podobné potreby malých firiem bol vytvorený aj šikovný softvér ABRA Flexi.

Menšie firmy sú efektívnejšie

Digitalizácia firiem na Slovensku stále nemá dostatočné tempo a firmy len postupne objavujú možnosti, ako zefektívňovať vlastné obchodné procesy. Hoci viaceré spoločnosti vnímajú digitálnu transformáciu ako vysoký náklad, prekvapuje ich, že často postačuje jedno spoločné riešenie.



Túto ambíciu majú práve novovznikajúce softvéry. Tie sa zameriavajú aj na menšie firmy s moderným podnikaním na internete, ktoré podobne ako softvér ABRA Flexi umožňujú riešiť integráciu dát, napojenie vlastných aplikácií či zvládajú cloudové účtovníctvo.



ABRA Flexi tak umožňuje ďalší rozvoj obchodných systémov, keďže plne automatizuje rutinné procesy. Vo väčšine prípadov menších firiem ide o kompletnú ponuku služieb, ktoré v súčasnosti pre efektívnejšie fungovanie na trhu potrebujú. Ide o systém, v ktorom sú všetky dáta pohromade v jednej platforme a je možné ho ľubovoľne prispôsobovať potrebám.

Pre firmy to znamená výhodu, že to, čo sa predtým muselo robiť manuálne, sa deje už samostatne a automatizovane. Napríklad ak firma uvedie do skladu nový produkt, softvér ho automaticky presúva aj do e-shopu. Ak si ho zákazník objedná, program z objednávky vytvorí expedičný list a faktúru, ktoré sa následne spárujú s platbou. Po zaplatení tovaru kartou systém okamžite zobrazí, že faktúra už bola uhradená.



Výmena dát medzi e-shopom a ABRA Flexi prebieha prakticky v reálnom čase. Zákazník e-shopu okamžite vidí aktuálne údaje napríklad o skladovej dostupnosti alebo cenách. Spoločnosť tak ušetrí množstvo opakovaných krokov a skráti čas spracovania objednávky, čo je na súčasnom trhu a pri rýchlo rastúcej konkurencii výrazná výhoda.

Všetky služby v jednom

Na vývoji platformy spoločnosť ABRA Software, ktorá okrem Česka pôsobí niekoľko dekád aj na Slovensku a vo Švajčiarsku, vynaložila značné investície.

„Samotný produktu vznikol už pred dvanástimi rokmi a má množstvo upgradov, ktoré ho zefektívnili,“ vraví zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa. Dodáva, že ABRA Flexi je bežcom na dlhú trať a má pre firmy potenciál poskytnúť akýkoľvek požadovaný výkon.



Platforma Flexi beží na bezpečnom cloude alebo vlastnom serveri firmy, takže je kedykoľvek a odkiaľkoľvek k dispozícii na počítači, telefóne i tablete. „ABRA Flexi ponúka najmä hotové riešenia aj flexibilitu. Keďže je platforma vďaka prevádzke v cloude a fungovaniu na Macu bezkonkurenčným systémom na trhu, mnohé spoločnosti s ním nadviazali spoluprácu prostredníctvom doplnkov. Flexi ich má v súčasnosti viac ako 160. Dokážu tak zabezpečiť rýchle a bezchybné spracovanie objednávok, fakturáciu, prevádzku skladov a zaúčtovania. Praktickou funkciou je tiež napojenie na banky – výpisy sa zobrazujú priamo v účtovníctve a automaticky sa spárujú s platbou. V oblasti marketingu je možné napojenie na e-mailingové služby,“ dodáva Jaroslav Řasa.



Podľa neho využitie platformy a softvéru Flexi je dnes pre firmy bezproblémové a pomôže im uskutočniť plány, ako viesť biznis inak než ostatní.

