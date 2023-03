Spoločnosť Tauris Group zamestnáva približne štrnásť stoviek pracovníkov a patrí k veľkým potravinárskym firmám. Svojich zamestnancov považuje za ambasádorov značky, ktorú buduje aj prostredníctvom vlastnej siete mäsiarstiev. V rozhovore s generálnym riaditeľom Taurisu Richardom Dudom sa dočítate o tom, že spoločnosť sa napriek náročnému roku 2022 pustila do viacerých projektov, vrátane budovania logistického centra či sťahovania jedného zo svojich závodov. R. Duda zdôrazňuje, že v kvalite nepripúšťajú žiadne ústupky, čo sa musí odraziť aj na cene výrobkov. Spoločnosť presadzuje trvalo udržateľný rozvoj, odmieta nakupovať technické mäso a cíti povinnosť vzdelávať spotrebiteľov.



Ako by ste zhodnotili uplynulý rok z pohľadu Tauris Group?

Bol to náročný rok. Gastro kolabovalo, menil sa sortiment a jeho skladba. Ľudia jedia inak do plaviek a inak do kožuchov. Našťastie však jesť neprestali. Akurát, že prešli od disneylandu k fundamentu. Niektorí sa však naďalej nechcú vzdať zbytočného plytvania a plných chladničiek lacných výrobkov.



Dalo sa na problémy, ktoré sa v roku 2022 objavili, pripraviť?

Napriek skúsenostiam s pandémiou prekvapil minulý rok svojou dynamikou asi každého. Trendy vývoja ekonomického prostredia sa síce dali predvídať už pred vojnou, či už rast inflácie v dôsledku politiky Európskej centrálnej banky a amerického FEDu počas koronakrízy, alebo rast cien energií ako následok Európskej zelenej dohody. Situácia na Ukrajine ich však akcelerovala a získali vďaka tomu nečakanú dynamiku.



Ako sa vám podarilo vyrovnať sa s dopadom geopolitických udalostí na ekonomiku a s nárastom nielen cien energií a výrobných vstupov?

Od roku 2019 sa všetko neustále mení. Aby sme zabránili ekonomickým škodám, zachovali kvalitu našej produkcie, udržali si pracovnú silu, museli sme včas reagovať a navyšovať naše odbytové ceny, čo malo za následok zvýšenie pultových cien našich produktov. Výhodou bolo, že geopolitická situácia priamo neovplyvnila štruktúru našich odberateľov a dodávateľov, pretože sme nemali žiadnych obchodných partnerov v krajinách priamo zapojených do vojnového konfliktu na Ukrajine. Ani indikované výpadky dodávok sa nakoniec nepretavili do ich významnejšieho obmedzenia.



V akej miere sa vlaňajšok dotkol vašich hospodárskych výsledkov?

Vzhľadom na vonkajšie okolnosti hodnotíme rok 2022 ako úspešný. V tržbách sme narástli o približne tri percentá a napriek medziročnému poklesu EBITDA išlo stále o historicky tretí najlepší výsledok. Na jeho výšku mala vplyv najmä dynamika rastu nákladov, potravinová inflácia totiž dosahovala výrazne vyššie hodnoty než inflácia vo všeobecnosti. Spoločnosť napriek tomu preinvestovala viac než deväť miliónov eur. Začali sme napríklad s výstavbou nového logistického skladu v Košiciach a vybudovali sme novú zverinovú rozrábku čerstvého mäsa v Rimavskej Sobote.

Veľké vrásky na čele robia nielen potravinárom ceny energií. Ktoré procesy sú pri výrobe mäsových výrobkov energeticky najnáročnejšie a ktoré, naopak, spotrebujú najmenej energie?

Celý mäsový priemysel je energeticky náročný. Podiel výdavkov na energie v najexponovanejších mesiacoch sa oproti mesačnému priemeru roku 2021 zvýšil štvornásobne, no nepresiahol kritickú úroveň. Medzi najnáročnejšie procesy patrí tepelné opracovanie mäsových výrobkov. Náročná je aj výroba šuniek – desaťhodinové masírovanie, vyše päťhodinové tepelné opracovávanie a následné schladenie na maximálne štvorstupňovú teplotu, ktorá sa udržiava viac ako šestnásť hodín.



Veľa energie si vyžaduje udržiavanie teplotného reťazca pri skladovaní a manipulácii s mäsovými výrobkami, ako aj sušenie trvanlivých, tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. V ich prípade je potrebné permanentne regulovať vlhkosť i teplotu počas celého výrobného procesu, ktorý môže trvať aj viac ako 30 dní. Tieto tradičné postupy majú zabezpečiť výslednú chuť, farbu a nutričnú hodnotu výrobku. Nič na nich aj napriek cenám za energie nemeníme. Na procesoch ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie nami deklarovanej kvality, nešetríme a ani neplánujeme šetriť.



Závod Ryba Košice plánujete presťahovať na iné miesto. Čo vás k tomu zámeru viedlo a čo si od neho sľubujete?

Technický stav terajšej budovy je dlhodobo neudržateľný a vyžadoval by si vysoké investičné výdavky na rekonštrukciu, ktorej realizácia by nebola možná bez dlhodobého celkového odstavenia výroby. Okrem toho, terajšia prevádzka sa stala súčasťou širšieho centra mesta, čo spôsobuje významné logistické problémy. Preto sme usúdili, že je výhodnejšie postaviť novú prevádzku, ktorá bude spĺňať trendy modernej potravinárskej výroby.



Veľkou výhodou je, že nebudeme musieť prispôsobovať nové technológie terajším priestorom, ale naopak. Od novej prevádzky si sľubujeme zvýšenie produktivity práce, vytvorenie flexibilných priestorov, skvalitnenie pracovného prostredia, priestor pre vývoj a inovácie výrobkov a čiastočnú automatizáciu terajších technológií, avšak so zreteľom na tradičné technologické postupy.

Vlani sa médiami prehnala správa o tom, že ste odišli z nemenovaného reťazca a odmietli ste znížiť odbytovú cenu mäsových výrobkov, lebo ste nechceli znížiť ich kvalitu. Ako sa spätne pozeráte na tento krok?

Sme presvedčení, že to bol správny krok. Na spoločných stretnutiach sme hovorili, že ak nebudú akceptovať naše cenové navýšenie, tak nebudeme vedieť udržať kvalitu, ktorú deklarujeme. Od tohto princípu neupustíme. Ďalší vývoj ukázal, že cena, predovšetkým čerstvého mäsa, rástla, my sme akosi vyčnievali tým, že sme reagovali ako prví.



Týmto odchodom sme reálne ukázali, že to myslíme s budúcnosťou slovenských výrobkov a s ich kvalitou vážne, aj za cenu straty objemov. Diskont je pohrebiskom kvalitných slovenských značiek, ktoré idú pod cenu svojej skutočnej hodnoty a uprednostňujú kvantitu pred kvalitou.



V čom vidíte najväčšie negatívum diskontného predaja?

Dospeli sme k záveru, že ak sa máme naďalej správať podľa našej dlhoročnej filozofie a zachovať tradičné receptúry a technologické postupy, nemôžeme zostať na diskontnom trhu. Dvojitá kvalita identických produktov je zakázaná a riešením sa stali tzv. alternatívne produkty, ktoré majú mať také vlastnosti ako kvalitnejšie verzie. Navodzujú dojem, že chránia spotrebiteľa pred platením za značku a že značkový produkt výrobcu v sebe nenesie žiadnu pridanú hodnotu. Kupujúceho sa snažia presvedčiť, že neprirodzene nízke ceny môžu byť dosiahnuté bez poklesu kvality. Poškodzuje to dobré meno výrobcov značkových produktov, ktorým ide o zachovanie kvality, tradičného trhu a zdravia spotrebiteľa.



Počíta slovenský spotrebiteľ s tým, že lacnejšie potraviny sú spravidla v nižšej akostnej kategórii?

Povedzme si príklad – ak si spotrebiteľ kúpi autobusový zájazd namiesto leteckého, počíta s tým, že namiesto dvoch hodín letu vystúpi z autobusu po dvadsaťštyrihodinovej jazde s opuchnutými nohami a boľavým chrbtom. Ak si zaplatí hostel namiesto hotela, vopred dobre vie, že na izbe bude s cudzími turistami a toaleta bude na chodbe. Pri potravinách však nejde len o luxusnú dovolenku. V hre je zdravie spotrebiteľov.



Ceny potravín stúpajú, mäsové výrobky nevynímajúc. Všimli ste si zmenu správania zákazníkov?

Aj naše odvetvie zasiahla vlna zníženého dopytu. Nemôžeme povedať, že by sa spotrebitelia uchyľovali k lacnejším produktom, skôr znižujú spotrebu, prípadne vyhľadávajú akciový tovar. Aj v našej sieti mäsiarstiev sme oproti vlaňajšku zaznamenali mierny pokles objemu predaja, ale myslíme si, že situácia sa v druhej polovici roka zastabilizuje a dostane do normálu.



Budú ceny mäsa a mäsových výrobkov rásť ďalej aj tento rok?

Napríklad ceny bravčového masa sa na burze VEZG (nemecká burza bravčových polovíc) dostali na absolútne historické maximum, čo malo za následok extrémny nárast cien mäsa a mäsových výrobkov na pultoch predajní naprieč celou Európskou úniou. Keďže produkcia jatočných ošípaných v EÚ klesla počas roka 2022 takmer o 10 percent, v najbližšom období nie je vylúčený ďalší nárast ceny. Tento externý a globálny vplyv na cenotvorbu nevieme ovplyvniť.



Kto tvorí vašu dodávateľskú sieť? Aké percento predstavujú slovenskí chovatelia a dodávatelia?

Aj napriek obrovským rozdielom v dotačnej politike nielen susedných, ale aj ostatných krajín EÚ – samozrejme, v neprospech slovenských chovateľov a spracovateľov – sa nám darí v nemalej miere napĺňať ambíciu uprednostniť domácich dodávateľov. V prípade hovädzieho mäsa a diviny sú všetky dodávky zo slovenských zdrojov. Pri bravčovom mäse sú dopady nedostatočnej podpory domácich chovateľov a spracovateľov najvypuklejšie. Jeho spotreba je okrem toho na Slovensku v porovnaní s hovädzinou a divinou neporovnateľne vyššia. Z týchto dôvodov nedokáže slovenská produkcia bravčového mäsa pokryť náš dopyt a preto ho dokupujeme aj v Česku. Vždy ide výhradne o čerstvé mäso, prevažne bravčové polovice.

