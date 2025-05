Štefan Rosina mladší začal v Matadore ako 16-ročný, postupne si prešiel viacero pozícií. Dnes je v rodinnom holdingu prezidentom a šéfom predstavenstva, funkcie prebral po otcovi. V portugalskej automotive firme Sodecia je prezidentom pre Európu. Holding v nej vlastní desať percent, tie pred dvomi rokmi vymenil za 40 percent v Matador Automotive Vráble (MAV).

Š. Rosina začínal v investičnej firme MiddleCap, riešil fúzie a akvizície. Tie ho pred ôsmimi rokmi opäť priviedli do Matadoru, kde manažoval vstup Sodecie do MAV. Z rokovaní má odložené servítky, na ktoré mu CEO Sodecie Rui Monteiro kreslil podmienky transakcie. Neskôr mu ponúkol viaceré riadiace funkcie v koncerne.

Okrem práce sa Š. Rosina ml. venuje aj autombilom. Vyhrával preteky FIA GT Series, bodoval v Porsche Supercape. Bude investorom 3. série televíznej šou Jama levova.

Váš prvý hviezdny moment bol, keď vás otec v roku 2017 zavolal, aby ste firmu Matador Automotive Vráble pripravili na vstup strategického partnera. Ako si na to spomínate?

Pred nástupom do Matadoru som v MiddleCap získal skúsenosti s fúziami, venoval som sa najmä akvizíciám nehnuteľností aj pre slovenský fond IAD. Po nástupe do Matadoru som mal na starosti celý vstup strategického partnera – teaser, informačné memorandum, due diligence, zmluvu o kúpe, implementáciu procesov aj integráciu firemných kultúr.

Bola vaša práca úspešná?

Po dva a pol roku vyjednávaní s investorom a komunikácie so zamestnancami, z ktorých niektorí sa vstupu partnera bránili, som konštatoval, že transakcia bola úspešná. Navyše sa mi podarilo vybudovať si dobrý vzťah so šéfom Sodecie založený na dôvere a rešpekte. Dokonca ma oslovil, aby som pre neho išiel pracovať do Portugalska.

Vy ste odmietli. Prečo?