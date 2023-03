Svojim e-shoperom pomáhajú a predstavujú ich

„Cieľom Shoptetu je pomáhať našim klientom v rozvoji ich biznisu. Radíme im, ako naštartovať podnikanie, ako viesť e-shop a dosahovať čo najlepšie výsledky. Je prirodzené, že sme sa ich rozhodli podporiť aj v rámci našej marketingovej stratégie,“ vysvetľuje Ivo Mrena, Country Lead spoločnosti Shoptet pre Slovensko.

Články založené na úspešných príbehoch ľudí, ktorí túto platformu aktívne používajú, sú navyše čitateľsky obľúbené. „Jednotlivé online obchody sa viac dostávajú do povedomia a spolu s nimi aj Shoptet ako ich partner pri rozbiehaní a prevádzkovaní vlastného e-shopu,“ dodáva. Shoptet sa tak zviditeľňuje u rôznych cieľových skupín ako jeden z top hráčov v e-commerce na Slovensku.

E-shoperov potešil nárast obratu či povedomia

Jedným z desiatok e-shoperov, ktorí si túto spoluprácu vyskúšali, bol aj Michal Baník z Fotoposta.sk. Jeho práca je o to zmysluplnejšia, že na výrobkoch pracujú ľudia v chránenej dielni. „Finálny výstup ma príjemne prekvapil. Boli doň vybrané podstatné veci, ktoré nevyzneli nudne, a článok bol príjemným čítaním,“ opisuje tvorbu článku, ktorý predstavil ich príbeh a prečítalo si ho takmer 20-tisíc čitateľov. Po zverejnení ich potešili pozitívne ohlasy od priateľov, známych, ale aj zákazníkov. „Zaznamenali sme aj nárast obratu, ktorý pripisujeme práve pozitívnemu PR vyvolanému článkom.“

Podobne vnímal skúsenosť s článkom aj Roman Baľák, ktorý vedie e-shop Gario.sk. Shoptet v spolupráci s ním pripravil biznisovejšie ladený článok, v ktorom prezradil viac o svojom podnikaní, ako aj o benefitoch Shoptetu. „Pre náš obchod to bolo skvelé PR, pretože v deň uverejnenia a aj deň potom sme mali na e-shope veľmi slušnú návštevnosť. Veľká výhoda je aj spätný odkaz v rámci linkbuildingu z veľmi kvalitného média, a teda veľké plus pre SEO.“

Nové skúsenosti posúvajú vpred

Skúsenosť s obsahovým marketingom bola pre mnohých e-shoperov nová a niektorým doslova otvorila ďalšie dvere v ich podnikaní. Firma Panakeia sa napríklad práve po tejto pozitívnej skúsenosti rozhodla skúsiť svoj e-shop prezentovať aj prostredníctvom PR článkov. „Určite sme vplyv spolupráce so Shoptetom a publikovaného článku pocítili na konverziách a bol to jeden z dôvodov, pre ktorý sme sa rozhodli ísť do natívnej a PR kampane aj na vlastnú päsť,“ hovorí Albert Bundala.

Vďaka Shoptetu v rodinnej firme Bundalovcov vedeli, že je to pre nich rentabilný kanál, a následné využitie článkov sa im osvedčilo. „Vďaka aktívnej kampani, ktorá trvala vyše 8 mesiacov, sme dokázali narásť o 200 % a rapídnym spôsobom zvýšiť share of voice, brand awareness a organický traffic. Práve Shoptet nám otvoril dvere do týchto končín a kladne sa to odzrkadlilo na našom podnikaní.“

Ponuka, ktorá sa neodmieta

Podľa majiteľov online obchodov ide o ideálny spôsob komunikácie, ktorá je pozitívna pre Shoptet a zároveň pomáha aj im ako ich klientom. „Ak o vás ľudia nevedia, alebo nevedia, či chcú nakúpiť práve u vás, je to skvelý spôsob na priblíženie sa k zákazníkom,“ hovorí Michal Baník, podľa ktorého takéto články zvyšujú dôveru zákazníkov v e-shop aj jeho produkty.

„Je to veľmi výhodná spolupráca, ktorá sa naozaj neodmieta. Podporí branding obchodu a nevidím tam žiadne mínus. Zato plusov je tam ‚milión‘,“ uzatvára s úsmevom Roman Baľák.