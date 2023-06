Efektívnosť využitia elektriny získanej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je na Slovensku nízka. O príčinách a možnostiach využitia fotovoltiky aj zo strany domácností hovorí TREND s riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Jánom Karabom.

Ako vnímate aktuálne možnosti využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie?

Z nášho pohľadu predstavujú najefektívnejšiu alternatívu obnoviteľné zdroje energie. Z nich v súčasnosti na Slovensku najviac využívame vodu, bioplyn a, bohužiaľ, aj biomasu. Bohužiaľ preto, lebo jej pôvod je otázny a často sa do štatistík započítava aj drevo, ktoré spaľujú domácnosti.

Aká forma výroby energií by sa mala najviac presadzovať?

Jednoznačne slnečná a veterná energia, ktoré sú dnes z pohľadu životného cyklu najlacnejšími zdrojmi. Začínajú si to uvedomovať firmy a investori, čo sa odráža v rastúcom dopyte po solárnych riešeniach. Firmy nezískavajú len lacnejšiu energiu, ale predovšetkým energetickú bezpečnosť, stabilitu a ochranu pred cenovými výkyvmi na trhu. Ak hovoríme o obyvateľoch, obnoviteľné zdroje môžu priniesť výrazné úspory. Predpokladom je však rekonštrukcia domu a čo najlepšia energetická trieda, ideálne aspoň A.

Do akej miery je rentabilná fotovoltika? Aké má benefity či slabiny oproti iným alternatívam?

Fotovoltika patrí medzi najlacnejšie zdroje elektrickej energie z hľadiska životného cyklu. Myslím, že to hovorí za všetko. Umožňuje vyrábať energiu zo slnečných lúčov, a teda výrobca nie je závislý od dodávok surovín. To prináša energetickú sebestačnosť a bezpečnosť celej krajine. Slabiny by sa hľadali len ťažko, a ak sú, vyplývajú z externého prostredia. Hovoríme o bariérach rozvoja, ako sú povoľovacie procesy, nezmyselné poplatky a ďalšie polená, ktoré hádže štát zeleným výrobcom pod nohy dlhé roky.

S akými najčastejšími problémami pri nasadení fotovoltických elektrární sa stretávate?