Slovensko je vo víre konsolidácie. Jedným z najčastejších nástrojov konsolidácie na strane štátnych príjmov je zvýšenie DPH na konkrétne tovary a služby vo vybraných sektoroch. Potravinárov v týchto týždňoch znepokojuje riziko, že zvýšená DPH by sa mohla budúci rok týkať aj skupiny potravinových produktov.
O tom, prečo by bol takýto krok krátkozraký a ako by mohol ešte viac naštrbiť dôveru zahraničných investorov, hovorí v rozhovore pre TREND výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Ľubomír Tuchscher. Ozrejmuje, v čom vidí najväčšie riziká tohto kroku, ako to ovplyvní ceny a lokálnu produkciu potravín, prečo by namiesto zvyšovania DPH na vybrané produkty privítal jej zníženie na rastlinné potraviny a prečo by malo Maďarsko slúžiť Slovensku ako negatívny príklad.
Obľúbeným nástrojom konsolidácie je na Slovensku zvyšovanie daní v rôznych podobách. Reálne je napríklad aj zvýšenie DPH na vybrané potraviny. Ktoré sú v zóne ohrozenia a kedy by k zvýšeniu malo dôjsť?
Zoznam týchto produktov nepoznáme. Dlhodobo žiadame o stretnutie a diskusiu s ministrami, zrejme nie ako jediní, ale sme doposiaľ bez odpovede. Existoval síce verejný prísľub, že podoba konsolidačného balíčka bude známa do konca júna, potom v polovici augusta, no mám oprávnenú obavu prameniacu zo skúsenosti z minulého roka, že finálna podoba konsolidačného balíčka bude jasná až po podpise pána prezidenta.
Podľa našich informácií má byť jedným z nových zdrojov štátneho rozpočtu aj takzvané upratovanie v sadzbách DPH. To sa má okrem iného dotknúť skupiny potravín s obsahom cukru, soli alebo tuku.
O aké veľké zvýšenie by mohlo ísť? O koľko by mohli byť dané potraviny pre spotrebiteľa drahšie?
DPH je jednoduchý nástroj – pripočíta sa k základnej cene výrobku alebo služby a následne si ju vyúčtuje štát. Bežný spotrebiteľ ju väčšinou ani nevníma, keďže sleduje len konečnú cenu. A tá spolu s vyššou daňou porastie, pri uvedenej skupine výrobkov by to mali byť štyri percentuálne body.
Vyššia DPH pritom nebude jediným stimulom inflácie cien potravín, keďže sa očakáva rast cien viacerých komodít na trhu. Okrem toho rastie aj cena práce. Na druhej strane, na začiatku tohto roka sme pri niektorých potravinách videli, ako znížená DPH na niektoré potraviny reálne znížila inflačný tlak. To všetko sú fakty.
Niekto si možno povie, že vyššia DPH na sladké, slané či mastné potraviny bude motivovať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu – je to podľa vás reálna motivácia, alebo len ilúzia ministerstva financií?
Tak ako daň zo sladených nápojov, ani toto opatrenie nie je zdravotnícke, ale čisto konsolidačné. Ministerstvo financií zdravotné aspekty konštatuje len ako sekundárny efekt. Faktom je, že výrobky so zníženým obsahom cukru alebo soli patria skôr do skupiny drahších – výrobcovia si do ceny totiž musia preniesť aj náklady na výskum. Aké je správanie spotrebiteľa s obmedzeným rozpočtom? Namiesto inovatívneho výrobku s nižším kalorickým príjmom siahne po lacnejšej alternatíve, ktorá môže reálne obsahovať viac cukru alebo soli. Motivoval teda štát vyššou daňou k zdravšiemu životnému štýlu?
Považovali by ste teda tento krok za racionálne opatrenie, alebo skôr za skratku k ďalším príjmom do štátnej pokladnice doplnenú naivným odôvodnením ozdravenia obyvateľstva?
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?