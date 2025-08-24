V globálnom obchode sú označenia „Made in“ rovnako dôležité ako samotné produkty. Pôvod výrobku môže byť sám o sebe silnou značkou, pričom krajina pôvodu sa stáva neraz strategickým aktívom firiem.
Pozrite si rebríček krajín, ktoré dokážu vdýchnuť výrobkom prestíž a vzbudiť tak v spotrebiteľoch dôveru voči nim. Zvyšujú tým ich atraktivitu na svetových trhoch a podporujú rast firiem. Reputácia krajiny je otázkou ekonomického imidžu – ak je dobrý, krajina môže profitovať z dôvery spotrebiteľov a vyššej pridanej hodnoty produktov.
Rebríček vychádza z údajov štúdie Made-In-Country-Index (MICI), ktorú pred niekoľkými rokmi publikoval portál Statista. Pri porovnaní s nedávnymi správami o celkovej reputácii krajín sa ukazuje, že obľúbenosť niektorých krajín a ich produkcie je relatívne stabilná.
Poznámka: Prieskum sa realizoval v 52 krajinách, hodnotil 49 krajín a Európsku úniu ako celok. Najatraktívnejšej krajine je pridelené maximálne skóre 100, ktoré slúži ako základná referenčná hodnota. Od nej sa potom odvodzuje skóre ostatných krajín.
8. USA, Francúzsko, Japonsko
indexové skóre: 81
O ôsmu priečku sa delí trojica krajín – Spojené štáty, Francúzsko a Japonsko. Označenie pôvodu „Made in USA“ je najatraktívnejšie v ôsmich krajinách, vrátane samotných Spojených štátov a väčšiny Južnej Ameriky. Japonsko je výrobcom číslo jeden nielen pre Japoncov, ale aj pre viaceré krajiny juhovýchodnej Ázie. Francúzske produkty sú najatraktívnejšie pre obyvateľov dvoch krajín – samotného Francúzska a Maroka.
Napriek rozdielom sa USA, Francúzsko aj Japonsko umiestnili na rovnakej priečke, keďže v celkovom poradí sa započítava komplexné hodnotenie. Medzi najatraktívnejšie americké značky patria Apple, Microsoft, Nike, Coca-Cola či viaceré hollywoodske štúdiá. Pokiaľ ide o Francúzsko, k najdôveryhodnejším patria módne značky, vína, kozmetika či automobilové značky. Spomedzi japonských produktov sú na výslní viaceré značky elektroniky a automobilov. Respondenti, ktorí dôverujú japonským výrobkom, uvádzajú ako hlavný dôvod pokročilé technológie.