Odevný a textilný priemysel poznačili v uplynulých mesiacoch viaceré zmeny. Po takmer 90. rokoch fungovania ukončila výrobu odevov púchovská Makyta, ktorá sa rozlúčila zhruba so 120 zamestnancami. O rovnaký počet pracovníkov poklesol vlani aj výrobca pančúch a spodnej bielizne Falke Slovakia zo Svitu.
Obe spoločnosti zaznamenali výrazný pokles objednávok. Sektor odevu a textilu zahŕňa okrem konfekčnej módy či výroby ponožiek a pančúch aj spacie vaky, povrazy a šnúry či textil pre automotive. Príbehy rastu vlani písal napríklad Tatra Textil, ktorý vyrába spacie vaky, Pan-Dur, ktorý produkuje textílie pre automobily či výrobca pracovného oblečenia Hüsler Produktion.
Rodinná firma s kokavskými koreňmi ukazuje, ako robiť biznis s nekomerčným produktom
Líder v raste
Lídrom rebríčka je Tatra Textil, ktorý už piaty rok po sebe vykazuje rast tržieb. Vlani prvýkrát prekročili 50 miliónov eur. Spoločnosť, ktorá má rakúsku matku, funguje na Slovensku už takmer 30 rokov. So šitím spacích vakov začala v malej dielni s 12 zamestnancami.
Postupne rozšírila produkciu o šitie syntetických spacích vakov. Neskôr o technologicky odlišnú produkciu paplónov, obalov na vankúše a iných posteľovín. Tatra Textil dlhodobo investuje. V roku 2000 si postavil fabriku, ktorú odvtedy viackrát rozšíril. Na konci vlaňajška zamestnával 143 ľudí.
