V Českej republike už čoskoro otvorí svoje brány nová fastfoodová sieť Popeyes. Nadnárodný reťazec pochádza z amerického New Orleansu a svojím zameraním na kuracie mäso sa podobá na fast food KFC, ktorí pôsobí aj na Slovensku. V roku 2021 mal reťazec viac ako 3 700 reštaurácií v 30 krajinách sveta. Väčšina z nich funguje formou franchisingu.

Dve prevádzky v Prahe

V Česku chce Popeyes otvoriť najskôr štyri prevádzky. Prvú na Václavskom námestí v Prahe, pričom tá sa bude rozprestierať na dvoch podlažiach s rozlohou okolo 700 štvorcových metrov. Mesiac po otvorení vlajkovej prevádzky v hlavnom meste otvorí Popeyes ďalšiu v Brne. Nasledovať budú do konca roka ďalšie dve, ktorých lokality zatiaľ známe nie sú, informuje Czechcrunch.



V nasledujúcich desiatich rokoch by na českom trhu mohlo pribudnúť ďalších niekoľko desiatok prevádzok amerického rýchleho občerstvenia. Hlavné mesto by dokonca malo mať dve prevádzky, pričom druhá sa môže objaviť v zrekonštruovanom obchodnom dome Máj, informujú Hospodářske noviny.



Prevádzkovateľom fastfoodovej siete je spoločnosť Rex Concepts CEE. Zaujímavosťou je, že firma patrí investičnému holdingu McWin, za ktorým stojí Henry McGovern. Ten je zakladateľom a bývalým šéfom španielskej spoločnosti AmRest, ktorá pôsobí aj na Slovensku a v strednej Európe prevádzkuje značky Starbucks, Pizza Hut, Burger King či KFC.

Fast food v obľube mladých

Značka Popeyes je v Spojených štátoch veľmi známa a z hľadiská obľuby sa pokojne môže zaradiť medzi ďalšie veľké siete. Nový fast food vytvorí v Česku silnú konkurenciu už zabehnutým značkám ako McDonald's či Burger King. Najobľúbenejším fast foodom v Čechách je však podľa prieskumu agentúry Nielsen Admosphere sieť KFC.