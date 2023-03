Najväčší tunajší výrobný závod Volkswagen Slovakia v Bratislave začína opäť rozdávať karty. Pred očakávanou výročnou konferenciou, kde chce prezentovať všetky plánované projekty, najnovšie prekvapil správou, že bratislavská fabrika sa stane rodiskom nového plne elektrického SUV Porsche Cayenne.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá aktuálne produkuje šesť SUV modelov štyroch koncernových značiek, sa tak definitívne pripravuje v tomto segmente na elektrickú budúcnosť.

Kým sa verejnosť nadchýňa prvým elektrickým esúvečkom vyrábaným na Slovensku, budú z hľadiska objemov a výrobných čísiel oveľa kľúčovejšie pre najbližšie roky a produkciu tunajšieho závodu dva nové modely Volkswagen Passat a Škoda Superb.

Tie majú za sebou všetky produkčné prípravy a nový prírastok sa podľa najnovších informácií očakáva už na jeseň.

Škoda už čoskoro

Volkswagen Slovakia by mal začať s dodávkami novej generácie Passatu už počas tohtoročného septembra. Krátko na to, s najväčšou pravdepodobnosťou koncom roka, bude nasledovať model Škoda Superb. Závod už viackrát potvrdil, že stredne veľký Volkswagen Passat sa bude predávať len ako kombi, zatiaľ čo súrodenecký model Škoda Superb bude mať aj variant sedanu. Dosvedčil to šéf značky Thomas Schaefer.