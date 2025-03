Zachovanie firemnej kultúry pri výmene generácií je kľúčové pre kontinuitu a stabilitu podniku. Dôležitá je predvídateľnosť, transparentné pravidlá a včasná príprava nástupníctva. Rodinné firmy by mali podporovať silné stránky svojich nástupcov a predchádzať konfliktom jasne nastavenými kompetenciami. Vysvetľuje v rozhovore globálny stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit, ktorý koučuje top manažérov a olympijských víťazov.

Jan Mühlfeit vystúpi ako spíker na Trend konferencii Rodinné firmy 2025, ktorá sa bude konať 13. marca v Bratislave.

Ktoré mechanizmy môžu pomôcť zachovať firemnú kultúru pri výmene generácií?

Pred niekoľkými rokmi som dostal pozvanie od jednej z bankových spoločností na stretnutie s deťmi ich najbohatších klientov z regiónu strednej a východnej Európy. Približne jedna tretina detí vtedy uviedla, že nechcú pokračovať v podnikaní svojich rodičov. A ak by pokračovali, tak si chcú nastaviť nové pravidlá.

Základom pri výmene generácií vo vedení firmy je kontinuita. Náš mozog nie je stavaný na zmeny a všeobecne vníma zmenu ako problém a ohrozenie. Naopak, mozog víta skôr predvídateľnosť a jasné pravidlá hry. Takže v prípade firmy je, aj v prípade zmien vo vedení, dôležité to, čo bude ďalej firma robiť, akú má stratégiu, aké sú firemné hodnoty, ktoré sa často prekrývajú s rodinnými hodnotami.

Ako to vyzerá v praxi?

Spolupracujem napríklad aj s firmou Bosch, ktorá stavia na niekoľkogeneračnej histórii a pravidlách, ktoré sú veľmi prísne, ale zároveň predvídateľné.

Nemôže to byť tak, že odrazu sa všetko zmení o 180 stupňov a všetko bude inak. To by nefungovalo. Preto je dôležité jasne definovať úlohy a zodpovednosť vedenia firmy. Či už ide o niekoho z rodiny alebo si najmú externého profíka.

Často sa tomu pôvodní majitelia firmy do poslednej chvíle vyhýbajú, no skúsenosti ukazujú, že čím skôr sa nastavia jasné pravidlá, je to na prospech veci. To je vidieť napríklad aj na Baťovom modeli. Čím skôr nová generácia začne spoznávať fungovanie firmy, tým lepšie.

Stretávate sa s tým, že pôvodní majitelia podceňujú schopnosti nastupujúcej generácie?

Nedávno som mal prednášku pre koučovací inštitút na Harvarde práve na tému generačnej výmeny. Sám často koučujem športovcov, ktorí sú výrazne mladší, no napriek vekovému rozdielu si k sebe dokážeme nájsť cestu. A rovnaké je to v biznise. Dôležité sú transparentné pravidlá a jasné dohody. A tiež včasná príprava nástupníctva.

Ako môže vyzerať?

Napríklad, že majitelia budú brať na niektoré pracovné stretnutia svojich nástupcov so sebou, predstavia ich zákazníkom, klientom. Niekedy je dobré mať aj dobrú externú firmu, ktorá môže poradiť, ak vzniknú nejaké nedorozumenia. Nezávislý poradca, ktorý povie, ako ďalej riešiť konfliktnú situáciu. A dôležité sú firemné hodnoty, to je v podstate kotva celej firmy. Teda to, ako sa firma správa za akýchkoľvek podmienok.

Často si však rodinné firmy neradi k sebe vpúšťajú kohokoľvek z externého prostredia.