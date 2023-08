Globálna ekonomika dostáva novú podobu. Svojej šance sa v nej chcú chytiť aj doteraz obchádzané rozvojové trhy. Platí to aj o jednej z najľudnatejších krajín sveta, ktorá v rámci stratégie „Make in India“ dúfa, že do roku 2025 zvýši podiel priemyslu na ekonomike až na štvrtinu.

Práve India je dnes vďaka týmto snahám jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. Momentálne je piatou najväčšou, no už v najbližších piatich rokoch má potenciál stať sa v poradí treťou. So zhruba šesťpercentným rastom reálneho HDP tak predbehne Nemecko aj Japonsko.

Príležitosti na tomto trhu vidí aj známy slovenský podnikateľ Ján Sabol. V Indii rozbieha biznis jeho dcérska skupina na biopalivá Envien Group. Tá patrí do portfólia Sabolovej značky AZC, pričom je jedným z najväčších producentov biopalív v Európe.

V Indii má ambíciu zamestnať až dvetisíc ľudí, potvrdzuje v rozhovore pre TREND Peter Kostík, generálny riaditeľ Envien Group.

Skupina Envien sa nedávno stala partnerom indickej spoločnosti Zuari Industries Limited. Spoločný slovensko-indický podnik má za cieľ zvýšiť v blízkej budúcnosti kapacitu výroby etanolu na milión litrov za deň, pričom plánom je vybudovať liehovar, ktorý bude fungovať na báze ryže. Bioetanol chce dodávať indickým producentom a distribútorom pohonných látok. Prečo sa spoločnosť rozhodla pre investíciu práve na indickom trhu?

Posledné roky sme intenzívne uvažovali nad rozšírením nášho pôsobenia a hľadaním biznisových príležitostí mimo európskeho kontinentu aj z toho dôvodu, že celkový politicko-hospodársky vývoj v krajinách, ako je napríklad India, ako aj vývoj biopalivových trhov v týchto teritóriách ide rýchlo vpred.

Naopak politicko-hospodárske smerovanie v európskom priestore a s ním spojené zhoršovanie podmienok pre podnikanie v ostatných rokoch naše podnikanie nemalou mierou sťažuje, respektíve spôsobuje, že zmysluplnosť investícií v európskom teritóriu je podstatne nižšia či menej výhodná ako v nami vyhľadávaných teritóriách.

Čím je indický trh iný, že vás zaujal?

Tamojší trh sa nám javil ako vhodný svojou veľkosťou a lokálnou snahou o zavádzanie rôznych typov biopalív v cestnej doprave aj v spojitosti s tromi relevantnými cieľmi, ktorými sú podpora poľnohospodárskeho sektora, klíma, a znižovanie závislosti na fosílnych zdrojoch energií s prihliadnutím na dostupné a okamžite realizovateľné riešenia, ktorým biopalivá určite sú.

Indický trh má potenciál rásť ročne až šesťpercentným tempom. Čo vyplynulo z vašej due diligence tohto trhu?

Zrealizovali sme posúdenie a analýzu indického trhu, z ktorej nám vyšlo, že tento trh je veľmi perspektívny a myslíme si, že aj profitabilný.

Je samostatný trh biopalív pre Indiu kľúčový a rastový?

Samotná federálna indická vláda si formuluje a stanovuje ambiciózne ciele zavádzania a používania biopalív, dokonca značne nad hranicu ich súčasného používania v krajinách EÚ. Vnímajúc súčasný stav ich výroby a ponuky v Indii to predstavuje unikátnu príležitosť pre rast skupiny.

Bolo kľúčové a potrebné sa v rámci tohto biznisu spájať s lokálnou firmou?