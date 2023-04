Ak chceme na Slovensku mať v budúcnosti ďalšie miliardové spoločnosti, budeme musieť okamžite stabilizovať situáciu v ekonomike, naznačuje podnikateľ a investor Ján Šubák.

Dlhoročný obchodník na finančných trhoch aj preto rozumie zakladateľovi Esetu Miroslavovi Trnkovi, ktorý hovorí o možnosti odchodu zo Slovenska. Aj napriek tomu však vidí na Slovensku množstvo budúcich príležitostí, a to za predpokladu, že krajina napraví chyby z minulosti.

„Slovensko zažilo aj obdobie takzvanej plnej špajze. Je nesmiernou škodou, že práve toto obdobie sme nedokázali efektívne využiť,“ konštatuje.

V rozhovore sa dočítate Ako investor Ján Šubák začínal s podnikaním

Ktoré investície a aktíva považuje za úspešné

Aká je jeho obchodná stratégia

Čo si myslí o startupoch

S akými zmenami treba počítať v ďalšom období

Ako investor dnes zažívate zaujímavé časy. Alebo je to len ďalší cyklus?

Situácia, v ktorej sa svetové hospodárstvo nachádza, je kombináciou niekoľkých premenných. Roky totiž bolo vystavené mnohým bezprecedentným javom. Inflácia sa dlhodobo pohybovala pod cieľovou úrovňou centrálnych bánk. V mnohých krajinách boli dokonca zaznamenané prejavy deflácie – negatívneho javu, ktorého dôsledkom je pokles spotreby a odklad investícií. Zároveň si svet veľmi rýchlo zvykol na politiku lacných peňazí, ktorá dospela až do abnormálneho stavu záporných úrokových sadzieb. Z tohto pohľadu nie je dnes zažívaný stav cválajúcej inflácie a „nezvyklo vysokých úrokových sadzieb“ ničím iným ako návratom svetového hospodárstva do normálu. Na druhej strane pandémia od základu zmenila paradigmu globálneho hospodárstva. Mnohé odvetvia ňou boli ťažko zasiahnuté. Logistika a toky tovarov boli v jednom momente natoľko paralyzované, že systém just-in-time sa ukázal ako nefunkčný. Pandémia zároveň priniesla dovtedy nepoznané možnosti podnikania a organizovania práce. Aby toho nebolo málo, vo februári minulého roku bol svet vystavený ozbrojenému konfliktu takých rozmerov, aké si už ľudstvo v tejto dobe ani len nedokázalo predstaviť.

Čo pozitívne sa dialo v ostatných troch náročných rokoch a ovplyvnilo vaše podnikanie a investície?

Ostatné tri roky boli obdobím veľkých príležitostí. Pandémia spôsobila produkčnú medzeru. Hlad po tovaroch a službách vytvoril priestor pre rast biznisu a najmä obchodných marží. Na druhej strane vládne výdavky či schémy podpory a revitalizácie poškodeného hospodárstva priniesli ďalší silný impulz pre rast globálneho biznisu. Ak by sme sa na svet pozerali iba cez túto optiku, tak môžeme povedať, že aj vynútené investície do obrany a tiež investície do obnovy Ukrajiny budú silným globálnym impulzom. Silným, ale veľmi smutným impulzom.

Vzišli ste primárne z finančného sveta a nevyhli sa predaju svojej spoločnosti. Aké boli vaše podnikateľské začiatky?

Podnikať som začal počas štúdia na vysokej škole. Spolu s mojimi dvoma sestrami sme vybudovali rodinnú firmu na zelenej lúke. Tú sme asi po desiatich rokoch posunuli jednej medzinárodnej skupine. Keďže som dodnes v kontakte s niektorými bývalými zamestnancami, ale i manažérmi skupiny, ktorá naše podnikanie prevzala, myslím si, že to bol úspešný podnikateľský príbeh, ako aj korektný a dobre načasovaný exit.

Naďalej ste však prítomný na burzách.

Spravidla mám vždy otvorených niekoľko pozícií. V čase poklesu trhov sa snažím tieto pozície riediť a portfólio ešte viac nafukovať. V prípade rastu trhu naopak postupne redukujem pozície a uvoľňujem likviditu.

Viaceré klasické tituly dostali v ostatných mesiacoch tvrdý úder. Mnohé sa však dalo očakávať, keďže sa investori presúvali do iných oblastí a vracali sa naspäť ku komoditám než k akciám technologických firiem. Ako sa darilo v ostatnom období vám?

Napriek tomu, že vplyvom poklesu trhov som aj ja utŕžil nejaké prechodné straty, nie je to nič, čoho by som sa obával. Najvýznamnejšiu časť môjho portfólia tvoria bankové tituly, ktoré na súčasnú situáciu reagujú často prehnane. Som však dlhodobý, fundamentálne zameraný investor. Efekt rastu úrokových sadzieb a z nich plynúcich úrokových marží bude podľa môjho názoru z pohľadu sektora výrazne silnejší než efekt potreby dodatočnej tvorby opravných položiek. Banky teda na súčasnej situácii v dlhodobom horizonte rozhodne získajú. Na strane druhej v investíciách do energetických a petrolejárskych spoločností by som bol opatrný. Príslovie, že „profit dosiahnutý v minulosti nie je zárukou budúceho profitu“, v týchto odvetviach platí viac ako kedykoľvek predtým.

Je už správny čas na vstup do nových pozícií či nákup spoločností alebo sú za dverami ďalšie výpredaje?