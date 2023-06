Česká e-commerce skupina HP Tronic a slovenská retailová spoločnosť Nay zvažujú vytvorenie spoločného holdingu. Chcú posilňovať vzájomný e-commerce segment a zároveň čeliť nástupu online trhovísk nielen zo zahraničia.

Hoci podľa zakladateľov Nay ide o predbežné rokovania, podobná fúzia by patrila k jedným z najväčších v regióne strednej a východnej Európy v tomto roku. Fúzia môže mať pozitívny vplyv na trhovú hodnotu firiem, keď sú vyjednané podmienky v spoločnom podniku výhodné a zároveň sa naplnia očakávania, s ktorými do transakcie majitelia idú.

Diabol je však vždy skrytý v detaile, pripomína Martin Chocholáček, viceprezident zodpovedný za investície investičnej spoločnosti Enterprise Investors (EI) pre SR a ČR, ktorá pred rokmi spoluvlastnila slovenskú firmu Nay a pomohla jej ďalej expandovať.

Aký iný význam by podobná fúzia na našich trhoch mohla mať?

Bez toho, aby sme vedeli konkrétnosti dohody, môžeme len špekulovať. Môj odhad však je, že cieľom bude posilnenie pozície na trhu a ochrana marže. Najmä v súvislosti so zabezpečením existujúceho podielu na trhu voči agresívnej internetovej konkurencii, ktorá získala na sile najmä počas pandémie. Nateraz a len na základe dostupných informácií však neviem povedať, ako bude takýto holding vyzerať.

Aké sú výhody podobných fúzií, ak prejdú schvaľovaním úradov?

Väčšinou sa spoločnosti spájajú, aby posilnili pozíciu na trhu, využili synergie a benefitovali z úspor, teda cieľom je aj zvyšovanie ziskovosti. Tá pozícia sa môže posilniť smerom k zákazníkom využívaním spoločných odbytových kanálov, ale aj smerom k dodávateľom, voči ktorým môže mať spoločný podnik väčšiu nákupnú silu. K spájaniu môže tiež prichádzať pri konsolidácii rozdrobeného trhu, kde je veľa konkurentov a tým pádom nízke marže, to však nebude tento prípad. Odvetvie predaja domácej elektroniky je už vyzreté a dobre saturované existujúcimi hráčmi na trhu.

Má pre zakladateľov Nay podobný krok zmysel? Neoslabia svoj vplyv?

Spájanie síl určite zmysel má, ale otázka je, akou formou sa to realizuje. Diabol je vždy skrytý v detaile. Bude to len voľné zoskupenie nezávislých firiem pripomínajúce skôr nejakú nákupnú alianciu alebo to bude plnohodnotné spojenie, kde sa stratégie obidvoch firiem podvolia spoločnému cieľu? V tom druhom prípade je, samozrejme, nutné dobre nastaviť pravidlá corporate governance, teda manažovania podnikov, čo je alfou a omegou pri každom spojení. Významnú rolu bude hrať veľkosť obidvoch firiem a to, kto bude ťahať pomyselnú pílu.

Robíte to v Enterprise Investors podobne?

Keď ideme v rámci Enterprise Investors do spolupráce s pôvodným majiteľom, tak si nastavujeme jasné pravidlá vzájomného fungovania a skúsenosti ukazujú, že je to skutočne základný kameň spoločného úspechu. Netreba zabúdať, že dopredu treba dohodnúť podmienky exitu, teda speňaženia svojho podielu, ak niekto z akcionárov dosiahne ciele v stanovenom investičnom horizonte a bude chcieť podiel predať. Pre Nay to asi problém nebude, keďže zakladatelia sú dlhodobí investori, ale v HP Tronic je zainvestovaný private equity fond podobný nám a ten bude chcieť po určitom čase realizovať výnos z investície.

Malo by následne pre firmy zmysel uvažovať napríklad o posilnení vplyvu ďalším zvyšovaním kapitálu novými investormi?