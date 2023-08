Koncom roka 2021 sa teniskový predajca Footshop dostal z dôvodu viacerých faktorov do krízy. Do firmy sa vrátil jeho zakladateľ, aby sa firmu pokúsil zachrániť pred krachom. To sa mu podarilo, pričom Footshop nedávno vstúpil na pražskú burzu. Noví akcionári za svoj podiel zaplatili 445 miliónov českých korún, čo je v prepočte viac ako 18,6 milióna eur.

Footshop je dnes optimalizovaný, znova otvoril predajňu v Bratislave, ktorá sa nachádza v centre mesta, a v pláne má ďalšie projekty a rozširovanie. Viac prezradil v rozhovore pre TREND generálny riaditeľ spoločnosti Peter Hajduček.

Čo vás viedlo ku kroku vstúpiť s firmou na pražskú burzu?

Príležitosť získať do firmy 450 až 500 miliónov českých korún sa neobjavuje každý deň. Keď nás oslovili Wood & Company s tým, že majú hotový SPAC, firma je umiestnená na burze a hľadajú správneho partnera, určite to bola zaujímavá príležitosť. Predtým sme jednali s niektorými private equity fondami či so strategickými investormi a zvažovali, ako to investične postaviť ďalej. Burza mi prišla zaujímavá v tom, že firmu necháva žiť svoj život.

Burza očakáva, že som tam ja a manažment, máme svoju stratégiu a mnoho investorov nás v nej podporí. Je to kontrast k tomu, keby investoval strategický investor, ktorý by mal nejakú svoju agendu, hľadal by synergie a možno by chcel podporiť vlastnú značku. Prišlo mi výhodné získať zaujímavú sumu a zároveň si zachovať v podstate nezávislosť od iného silného partnera.

SPAC bol jedinou možnosťou alebo ste zvažovali aj iné?

Pre mňa to bola jediná možnosť. Robiť klasické IPO sa mi v tejto situácii zdalo veľmi zložité. Asi by sme sa radšej pozreli na iné formy investícií. SPAC je skvelý v tom, že to výrazne urýchľuje. Myslím si, že je to celkom zaujímavý nástroj a inovácia kapitálových trhov. Takto by bolo možné na burzu dotiahnuť aj viac firiem.

Čo je SPAC? SPAC je špecifický typ spoločnosti. Firma, ktorá do schránky vstúpi sa sfúzuje a tým sa „vtiahne“ na burzu. Táto cieľová spoločnosť potom využije peniaze, ktoré boli v SPACu. V prípade, že napríklad do dvoch rokov vhodnú cieľovú spoločnosť SPAC nenájde, vráti investorom peniaze a zanikne. Je to forma verejne obchodovaného private equity fondu s veľmi krátkym investičným obdobím a len jednou transakciou. SPAC sa prvýkrát objavil už v 80. rokoch minulého storočia, ale väčšej popularite sa tešil až v rokoch 2020 a 2021, keď sa okrem iného viezol na vlne prebytku dostupnej hotovosti a rastúcich valuácií.

Firma teda získala nemalé prostriedky. Čo budete s nimi robiť?

Určitá časť smerovala na vyplatenie predchádzajúcich investorov. Zároveň ja som predal časť svojho podielu a väčšia časť išla do firmy. Footshop sa vďaka tomu dostáva do úplne inej pozície, než v akej bol predtým. Má veľmi čistý balance sheet, veľmi peknú štruktúru financovania firmy. Zrazu máme k dispozícii prostriedky na investície, takže uvažujeme o otváraní ďalších kamenných obchodov v geografickej produktovej expanzii.

Je to úplne iné nastavenie a sme vo veľmi silnej pozícii. Obzvlášť keď je náročnejšie makroekonomické prostredie, „sedieť“ na hotovosti je podľa mňa veľmi dobré. Teraz ťažíme z vyšších úrokových sadzieb, ktoré nám doteraz škodili, pretože sme boli pomerne významne zadlžení. Splatili sme dlhy a ešte požičiavame peniaze ďalej, pričom z tejto situácie okamžite ťažíme.

Je v blízkej dobe v hre aj nejaká akvizícia?

Prostriedky sme získali v podstate pred pár dňami, takže nechcem byť príliš unáhlený. Akvizície však zvažujeme. Je to pre mňa jedna zo zaujímavých ciest, ako biznis rozširovať. Jednu sme už spravili. V roku 2021 sme kúpili značku Queens a tú ďalej rozvíjame. Ísť akvizíciami ďalej mi dáva zmysel.

Ak je reč o akvizícii, je pre vás zaujímavá firma z vašej oblasti alebo sa pozeráte skôr po technologických firmách, ktoré môžu pomôcť napríklad v oblasti automatizácie či robotizácie?

Investovali sme mnoho do našich informačných systémov a nejakú väčšiu mieru robotizácie momentálne nezvažujeme, pretože by mala veľmi dlhú návratnosť. Čo sa týka akvizícií, tak pre nás sú v hre tri oblasti. Po prvé kupovať nám podobné firmy v inej geografii, prípadne v inom segmente. Mohli by pribudnúť napríklad špecializované obchody zamerané na futbal či basketbal a podobne.