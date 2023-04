Procesný audit dokáže určiť nedostatky organizačnej štruktúry spoločnosti. Naznačí, kde treba vytvoriť pracovné miesto, a naopak, kde tím ľudí úplne zrušiť. Aké špecifické prípady dokáže odhaliť, a prečo z výsledkov auditu nemôžu čerpať aj potenciálni konkurenti, popisuje v rozhovore pre TREND konzultant spoločnosti EY Peter Bobčík.

Firmy sa na jednej strane snažia znižovať personálne náklady, na strane druhej by nemali poľaviť v motivácii zamestnancov. Môže procesný audit odpovedať na otázku, ako správne nastaviť systém udeľovania odmien?

Áno aj nie. Je skôr v tomto smere sprievodcom. Stáva sa, že spoločnosti dávajú odmeny, ale zamestnanci presne nechápu, za čo ich dostali. Ciele firmy im môžu pripadať príliš vágne a pre nich samotných nedosiahnuteľné. S podobnou skúsenosťou sme sa stretli vo firme, ktorá mala dlhodobý problém s vysporiadaním faktúr. Dospelo to až do situácie, kedy sa dostávala do rôznych právnych a platobných ťažkostí. Prostredníctvom úpravy procesov a nastavením odmeny u zamestnancov tak, aby bola priamo spojená s vysporiadaním faktúr, sa podarilo tento trend v priebehu niekoľkých týždňov úplne zvrátiť.

Na to nepriamo nadväzuje aj odhaľovanie duplicitných a neefektívnych vykonávaní činností počas vykonávania auditu.

V zásade áno. Je však potrebné dodať, že zamestnanec vykonáva len to, čo mu určí zamestnávateľ. Aj keď sa snaží svedomito plniť pracovné úlohy, v zásade netuší, či v 500-člennej spoločnosti existuje aj iný pracovník, ktorý robí to isté. Neefektivita vyplýva z nastavenia procesov ako takých, nie z činnosti zamestnanca.