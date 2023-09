Množstvo dát exponenciálne rastie. Odhaduje sa, že denne sa na celom svete vyprodukuje priemerne 2,5 miliardy bajtov dát, pričom značná časť pochádza z činností firiem. Dnes však nie je dôležité len sa k dátam dostať, ale im aj porozumieť, správne ich spracovať a predovšetkým použiť na rozhodovanie. O tejto problematike, úskaliach a trendoch hovorí generálny riaditeľ spoločnosti MAIND Štefan Priehoda.

Firmy dnes zbierajú a spracúvajú obrovské množstvá dát. Je veľmi ťažké sa v nich vyznať?

Keby som mal odpovedať jednou vetou, povedal by som áno. Problémom je totiž príprava automatizácie dát a pravidelné doručovanie reportov a analýz. Toto bežný používateľ zvládne málokedy. Ak sú IT systémy, v ktorých vznikajú dáta, zložitejšie a je ich viac, je to práca pre špecialistov. Dáta treba aj správne pochopiť či vyťažiť z nich čo najviac. Ako dnes môžu firmy dosiahnuť tieto ciele? Aby bola firma schopná efektívne pracovať so svojimi dátami a dostávať kvalitné výstupy, je za tým celý proces.

Ten sa začína prístupom k dátam a tie vznikajú v rôznych prevádzkových systémoch. My ich voláme zdrojové systémy, ktoré sú doménovo orientované. Predstavte si trebárs banku. Tá využíva napríklad systém, ktorý obsluhuje karty. Je samostatný a má svoje dáta. Ďalší systém obsluhuje hypotéky a môže byť úplne iný. Banka poskytuje veľké množstvo produktov a to znamená nový systém.

Ak chcem dáta z týchto systémov vyťažiť, prvou úlohou je dostať sa k nim, potom ich správne zorganizovať, spracovať a pospájať tak, aby dávali zmysel. Toto je častý problém. Firmám preto navrhneme optimálne riešenie podporujúce prácu s dátami. Cieľom je pripraviť dáta tak, aby ich klienti vedeli jednoducho používať.

Často sa v tejto oblasti používa výraz manažment alebo správa dát. Čo to znamená?

Manažment dát je IT odpoveďou na to, že objemy dát sa neskutočne zväčšujú a procesov, ktoré sa riešia IT digitalizáciou, je čoraz viac. Dáta narástli do takej veľkosti a komplexnosti, že už nie je jednoduché ich niekde ukladať len tak. Manažment dát je súbor metodík, skúseností, nástrojov a technológií, ktoré zabezpečujú správu dát vznikajúcich v organizácii počas celého životného cyklu dát.

Aké nástroje sa najčastejšie využívajú pri spracúvaní a analýze dát?

Rozdelil by som ich na spracovanie a analýzu. Na ukladanie dát boli historicky zaužívané takzvané relačné databázy, napríklad Oracle DB, MS SQL server, Postgre. Typicky slúžia na ukladanie štruktúrovaných dát, ktoré navzájom spolu súvisia, majú vzájomnú reláciu. Môže ísť napríklad o dáta z účtovníctva, predajných systémov a podobne. Do štandardného sveta v súvislosti s masívnym rozvojom internetu a internetu vecí (IoT) výrazne vstúpili takzvané big data.

Sú to veľké objemy dát, nemusia byť štruktúrované, preto vyžadujú iné techniky spracovania a ukladania. Ako príklad technológií spomeniem Spark, HBase, Hadoop. Zároveň stúpa potreba spracovať dáta v reálnom čase, na čo slúžia nástroje typu Kafka či Flink. Samostatnou kategóriou sú takzvané ETL nástroje podporujúce automatizáciu spracovania, napríklad Informatica či ODI. Ak ide o nástroje na analýzu dát, medzi najznámejšie patrí Power BI, Tableau, Qlik a tak ďalej. Za takýto nástroj dnes však možno označiť aj Excel, pretože doň boli pridané potrebné komponenty, ktoré podporujú strojové učenie či umelú inteligenciu.

Je možné povedať, ktoré nástroje sa hodia pre aký typ či veľkosť firmy?

V súčasnosti už existuje veľké množstvo nástrojov a technológií pre každý typ dát. Na základe objemu, zložitosti spracovávaných dát a požiadaviek na výstupy dokážeme odporučiť správne nástroje pre danú firmu. Často prinášame ďalšiu pridanú hodnotu na základe našich skúseností s podobnými riešeniami u iných klientov.

MAIND je platformovo nezávislý a navyše ponúkame vlastné špecializované nástroje platformy DaLoP. Zákazníka však často ani nezaujíma, aké nástroje sa použijú. Zaujíma ho len výsledok. Myslím si, že vieme poradiť a vybrať správny pomer ceny a výkonu pre akúkoľvek spoločnosť.

Ako dáta je možné brať i rôzne dokumenty, zmluvy či faktúry. Existuje nástroj, ktorý dokáže aj v týchto veciach spraviť poriadok?

Samozrejme. Toto je však už oblasť manažmentu dokumentov, čo je iná disciplína, no zaoberáme sa aj touto problematikou. Sme členom česko-slovenskej skupiny Neit Group. Naši českí kolegovia vyvinuli nástroj na spracúvanie faktúr a rôznych dokumentov, ktorý dokáže z papierovej podoby cez skenovanie dokumentov vyťažiť informácie, pracovať s nimi a zabezpečovať riadenie určitých procesov vo firme.

Nejde tak len o manažment dokumentov, ale aj o riadenie obchodných procesov (z anglického business process management, BPM). Medzi typické aplikácie, ktoré tento systém poskytuje, patrí napríklad proces spracovania objednávky, vytvorenia faktúry či uchovávania zmlúv. Sú to základné backofficeové procesy, no systém je otvorený a vie obsluhovať akýkoľvek proces, ktorý je vo firme potrebné riadiť.

Niekoľko rokov je vo firmách témou prechod na cloud. Aké sú výhody takéhoto prechodu a ako celý proces funguje?

Keď máme neustále udržiavať, upgradovať a spravovať relatívne veľké množst vo systémov, opl at í s a nám presunúť IT systémy do cloudu. Prevádzka, zálohovanie a ďalšie činnosti sú oveľa jednoduchšie. Navyše sme zistili, že v našom prípade to ani nie je drahšie a šetrí to čas.

Pre firmy, v ktorých IT nie je súčasťou hlavného biznisu, je cloud veľmi praktické riešenie, pretože celú IT prevádzku je možné outsourcovať a týmto spôsobom optimalizovať náklady na ľudské zdroje, vlastný hardvér či licencie. Sú však aj spoločnosti, kde IT predstavuje nevyhnutnú súčasť fungovania, a tam je problematika oveľa zložitejšia. Vo všeobecnosti si však dovolím povedať, že prechod do cloudu umožňuje väčšiu flexibilitu, škálovateľnosť, nákladovú efektívnosť, podporuje rýchlosť inovácií a iné.

A čo cloud a bezpečnosť?

Kedysi sa hovorilo, že bezpečnosť v cloude nie je najlepšia. Dnes to však neplatí a preukazuje sa, že bezpečnosť v cloude je oveľa vyššia, ako dokáže firma zabezpečiť vo svojom dátovom centre. Som teda zástancom prechodu do cloudu, no pri väčších firmách to nie je priamočiary proces a je potrebné spraviť IT projekt, ktorý prechod do cloudu poriadne naplánuje. Okrem toho existujú prípady, keď prechod do cloudu nemusí byť vhodný.

Zaujímavosťou je, že zákazníkom poskytujete okrem iného prenájom odborníkov. Ako to funguje v praxi?

Pri niektorých veľkých projektoch sú rôzne úlohy a problematika nie je jednoduchá. Ľudia musia mať veľké skúsenosti a dobré referencie. Službu využívajú väčšinou korporácie, ktoré rozbiehajú veľké projekty. Nie je v ich silách a zároveň nepovažujú za potrebné obsadiť všetky pozície svojimi internými ľuďmi.

Je teda bežnou praxou, že niektoré špecifické úlohy si pokrývajú externými spolupracovníkmi. Tým, že v tejto oblasti pôsobíme už 20 rokov, sme známi a firmy vedia, na koho sa môžu pri projektoch obrátiť.

S akými najčastejšími problémami sa pri zákazníkoch stretávate najčastejšie?

Neviem, či je to problém, no najčastejšie sa stretávame s podceňovaním komplexnosti problematiky práce s dátami. Často sa zabúda na to, že spracovanie dát je potrebné zautomatizovať a dáta pripraviť do takej podoby, aby boli dôveryhodné, kvalitné a správne. Stáva sa, že po úvodnej prezentácii firmy skúšajú vytvoriť niečo samy, potom sa však vrátia a dajú si poradiť, prípadne zrealizovať funkčné riešenie od nás.

Je veľa technických, biznisových či analytických problémov, ktoré poznáme, lebo sme sa s nimi už veľakrát stretli, a vieme ich pre zákazníka vyriešiť tak, aby dáta nielen mal, ale mohol ich využiť na rozhodovanie a riadenie spoločnosti.