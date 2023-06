Zmiešané bojové umenia, skrátene MMA (mixed martial arts) si na česko-slovenskom trhu budujú silnú základňu fanúšikov. O popularizáciu tohto športu na česko-slovenskej scéne sa postarala organizácia Oktagon, ktorej sa darí každý rokom rásť. Obrat celej organizácie za vlaňajšok vzrástol zhruba o dve tretiny na desať miliónov eur.

Smer západná Európa

Organizáciu ovláda Slovák Pavol Neruda s obchodným partnerom Ondřejom Novotným. Po jednej firme majú v Česku a na Slovensku. Slovenská entita Neruda Production prispela k obratu približne 60 percentami. Zakladatelia očakávajú, že o pár rokov môžu byť finančné výsledky firmy niekoľkonásobne vyššie. Odhadujú, že za rok 2023 dosiahnu obrat na úrovni 17 miliónov eur, čím sa približujú k najväčšiemu hráčovi na slovenskom športovom trhu ŠK Slovan Bratislava.

K týmto číslam má Oktagonu pomôcť aj expanzia na ďalšie trhy. Minulý rok Oktagon usporiadal prvý turnaj v Nemecku a ďalšie turnaje pribúdajú. Ešte v priebehu tohto roka sa chce organizácia dostať aj do Veľkej Británie.



„Ťahá nás to na západ. Chceme podnikať v krajine, kde sa to dá poctivo a v prípade problémov je možné sa spoľahnúť na zákony, vládu či políciu. Chceme sa profilovať ako vyspelá západoeurópska organizácia. Ak by naše kroky smerovali na iné trhy, boli by sme braní inak. Navyše sa bavíme o obrovských trhoch s neuveriteľne veľkým publikom,“ povedal pre TREND spoluzakladateľ organizácie Oktagon Pavol Neruda.



Oktagon vidí v Nemecku a vo Veľkej Británii veľký potenciál z dôvodu, že sa na týchto trhoch nachádza málo organizácií a takmer žiadna nedosahuje potrebnú úroveň. Od nových trhov P. Neruda očakáva, že aj vďaka nim sa Oktagon vyprofiluje na silnú európsku organizáciu.

„Nemecko je silný a vyspelý trh, ktorý je v tomto smere úplne nepopísaný. Vieme si predstaviť, že jedného dňa budeme schopní vypredávať niekoľkotisícové futbalové štadióny. Anglicko je napríklad pripravené na to, aby sme ho pobláznili tak, ako doteraz žiadnu inú krajinu. Sledujú tam známe organizácie z iných častí sveta, no zápasy sa odohrávajú v inom časovom pásme,“ hovorí P. Neruda.

Ponuky na odkúpenie

Pri vstupe na nový trh je potrebná podrobná analýza. Každý trh má zároveň aj svoje špecifiká a v prípade organizovania športových udalostí tomu nie je inak. Organizátori si mysleli, že Nemecko bude Slovensku mentálne bližšie. Paradoxne je však podľa nich bližšia Veľká Británia, nakoľko ľudia sú tam podľa nich flexibilnejší a otvorenejší. „Nemci majú svoje pravidlá a je o dosť ťažšie prekročiť ich zabehnuté mantinely,“ myslí si P. Neruda.



Oktagon chce expandovať ešte ďalej a už dnes má vytipovanú krajinu na juhovýchode Európy. P. Neruda však nechcel nič konkretizovať. Už teraz je však isté, že budúci rok sa prvýkrát uskutoční viac turnajov v zahraničí ako v Česku a na Slovensku.



„V Čechách aj na Slovensku vidíme stále veľmi veľký potenciál. Chceme osloviť viac ľudí, no zároveň sa chceme posúvať na ďalšie trhy. Oktagon vidíme v rámci MMA ako futbalovú Ligu majstrov. Chceme byť obrovskí a v rámci Európy jednotkou na trhu,“ hovorí P. Neruda.