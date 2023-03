Vzdelávanie zamestnancov je dôležitou súčasťou každej úspešnej firmy. Ako rýchlo sa menia technológie a trhové prostredie, tak aj zamestnanci potrebujú neustále posúvať svoje zručnosti a vedomosti. Vzdelávanie zamestnancov je pre mnohé firmy dôležitou súčasťou ich podnikateľskej stratégie a môže byť základom úspechu firmy. Firma, ktorá sa stará o vzdelávanie svojich zamestnancov, môže zlepšiť svoju produktivitu, zvýšiť ziskovosť a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu.



Prístup firiem k vzdelávaniu zamestnancov môže byť rôzny v závislosti od veľkosti a typu firmy, odvetvia, v ktorom pôsobia či ich kultúry. Niektoré firmy organizujú tradičné školenia, ktoré sa konajú v reálnom čase, v rámci firemných priestorov alebo v zahraničí. S nástupom moderných technológií sa stáva čoraz populárnejším online vzdelávanie, ktoré sa môže stať významnou súčasťou firemného vzdelávania. To môže zahŕňať videokurzy, webináre, online semináre či e-knihy.

Plnohodnotná forma štúdia

Boom v online vzdelávaní spôsobila najmä pandémia. V tom čase bolo totiž potrebné zabezpečiť, aby sa zamestnanci dostali k vzdelávaniu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Online vzdelávanie výrazne posilnilo, čo je možné vidieť aj na výsledkoch prieskumu spoločnosti Seduo na slovenských a českých firmách. Až 87 percent firiem vníma online vzdelávanie ako plnohodnotnú formu vzdelávania a 63 percent firiem si dokáže predstaviť, že v budúcnosti bude hlavnou vzdelávacou formou.



„Snažíme sa, aby firmám naše online vzdelávanie zjednodušilo prácu, aktívne zisťujeme, ako ľudia zodpovední za vzdelávanie vo firme nastavujú vzdelávacie plány a máme prehľad, ako sa im darí a kde môžeme niečo zlepšiť,“ hovorí Jan Nehasil, šéf spoločnosti Seduo.



Bez ohľadu na pandémiu rôzne štúdie ukazujú, že rýchlosť zmien sa každých desať rokov zdvojnásobuje. To, samozrejme, vytvára veľký tlak na firmy, lídrov i zamestnancov. Jedným z dôležitých nástrojov, ako sa tomuto tlaku účinne brániť a zachovať si svoju konkurencieschopnosť, je koncept kontinuálneho vzdelávania.

Zmysluplné vzdelávanie

Z prieskumu spoločnosti Seduo tiež vyplýva, že takmer polovica spoločností svoje výdavky na vzdelávanie zvyšovala a aj naďalej plánuje zvyšovať. Rozhodujúcim faktorom budúceho úspechu firiem bude totiž rýchla adaptácia sa na nové technológie, postupy a zmeny na trhu. Ak nebudú firmy a ich zamestnanci schopní v rozumnom čase na tieto zmeny reagovať, môže to vo výsledku znamenať ich stagnáciu či dokonca koniec predaja alebo výroby.



„Sledujeme a vyhodnocujeme potreby firiem a podľa nich prispôsobujeme našu ponuku. Z nazbieraných dát napríklad vieme, že firmy potrebujú omnoho viac školiť svojich ľudí v oblasti soft skills alebo psychohygieny, a preto kontinuálne pripravujeme nové kurzy z týchto oblastí. Úspešná budúcnosť firiem totiž závisí na schopnosti adaptovať sa na nové situácie,“ hovorí J. Nehasil.



Okrem iného z prieskumu vyplýva, že ľudia sa učia radi, majú záujem o štúdium a sú ochotní investovať svoje úsilie aj voľný čas do svojho rozvoja. Takéto vzdelávanie však pre nich musí spĺňať jednu dôležitú podmienku: Musia vidieť, že ich námaha povedie k reálnemu posunu.



Pokiaľ sa ľudia neposúvajú ani vo svojej súčasnej pozícii, hľadajú nové výzvy a odchádzajú inam. V dôsledku toho tak firma zvyčajne prichádza o svojich najlepších ľudí, ktorí môžu byť „rozdielovým hráčom“ v súboji s konkurenciou. Takéto chyby sa navyše len ťažko opravujú zo dňa na deň.

Výhody online vzdelávania

Rastúca dominancia online vzdelávania je takmer neodvratná a jeho obľuba súvislo rastie. Online vzdelávanie prináša viacero výhod a to nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. Táto forma často zahŕňa interaktívne prvky, ktoré pomáhajú zamestnancom lepšie si zapamätať informácie. Môže ísť napríklad o kvízy, otázky na pochopenie, videá či prezentácie, ktoré zvyšujú záujem zamestnancov o učenie sa a zlepšujú ich zapojenie do kurzu. Výhodou je tiež nahrávanie kurzu, čo ocenia zamestnanci neskôr, keď si chcú učivo opakovať. Online vzdelávanie je navyše dostupné pre firmy rôznych veľkostí.



Seduo má široký záber videokurzov na najrôznejšie témy od špičkových slovenských a českých lektorov, ako napríklad osobný rozvoj, leadership, komunikácia či digitálne zručnosti. Seduo nie je iba o hovoriacich hlavách. Platforma v sebe ponúka viacero druhov formátov, pričom tak ako firmy aj ona je neustále inovovaná a posúvaná vpred, vďaka spätnej väzbe klientov.



Ide napríklad o webináre naživo s lektormi alebo akadémiu, kde je v priebehu niekoľkých týždňov možné zlepšiť svoju angličtinu alebo schopnosť prezentovať vďaka kombinácii videokurzov, online stretnutí s lektormi či praktickým tipom pre samoštúdium.



„Online kurzy našej vzdelávacej platformy Seduo majú niekoľko výhod. Predovšetkým ide o flexibilné riešenie, ktoré nie je závislé na mieste a čase, môže teda prebiehať kdekoľvek a kedykoľvek. Navyše, tých najlepších lektorov by si v prípade prezenčného školenia firmy len ťažko mohli dovoliť zaplatiť,“ vysvetľuje J. Nehasil.



Online forma vzdelávania je pre firmy často ekonomicky výhodnejšia ako tradičné vzdelávanie prezenčnou formou. Firmy totiž nemusia platiť náklady spojené s cestovaním, ubytovaním či stravou a môžu zároveň dosiahnuť vysokú účasť na kurze. Firmy tiež môžu týmto spôsobom poskytnúť vzdelávanie pre väčší počet zamestnancov bez geografických obmedzení.



Flexibilitu atraktívnej online vzdelávacej platformy tiež potvrdzujú aj spokojní klienti, medzi ktorých patria aj známe mená.



„Vzdelávaciu platformu Seduo považujem za efektívnu a nápomocnú, pretože ponúka zaujímavé portfólio produktov, ktoré neustále vylepšuje. Každý z nás sa učí inak, preto pridávanie pracovných zošitov, tituliek, či možnosti poznámkovania vnímam ako skvelé nástroje, ktoré pomáhajú v štúdiu a podporujú individuálny prístup. Vďaka širokej ponuke videokurzov si dokáže každý nájsť to, čo potrebuje pre zvyšovanie svojej odbornosti, napredovanie v osobnom rozvoji, alebo len tak pre inšpiráciu,“ opisuje svoju skúsenosť Patrícia Rašková, Learning & Development Consultant zo spoločnosti McDonald's Slovakia.

Spolupráca a spätná väzba

V otázke firemného vzdelávania hrajú významnú úlohu aj HR manažéri alebo špecialisti zodpovední za vzdelávanie zamestnancov, ktorí na neho pozerajú ako na dôležitú súčasť celkového procesu riadenia ľudských zdrojov. Vzdelávanie má zásadný vplyv na ich výkonnosť a produktivitu a tiež na vývoj celého podniku. Manažéri si uvedomujú, že vzdelávanie zamestnancov je dôležité nielen pre ich profesionálny rast, ale aj pre ich osobný rozvoj. Zamestnancom môže pomôcť získať nové zručnosti, zvýšiť ich sebavedomie, čo môže mať pozitívny vplyv na ich pracovný výkon a spokojnosť v práci.



To ide ruka v ruke s psychickou pohodou a takzvaným wellbeingom zamestnancov, o ktorú sa zaujíma čoraz viac zamestnávateľov. Je potrebné zabezpečiť psychohygienu? Seduo má v ponuke aj kurzy venované tejto problematike napríklad pod vedením mentálneho kouča Mariana Jelínka, ktorý mal vo „svojich rukách“ aj legendárneho Jaromíra Jágra či známej moderátorky Adely Vinczeovej, ktorá sa v kurze venuje sebaprijatiu a ceste k spokojnosti.



Zamestnanci, ktorí majú lepšie zdravie a psychickú pohodu, sú produktívnejší a majú tendenciu byť lojálnejší k svojim zamestnávateľom. Keď sa zamestnávatelia starajú o svojich zamestnancov, zlepšuje sa aj kvalita ich práce a znižuje sa riziko absencie. Zamestnávatelia, ktorí sa starajú o psychickú pohodu svojich zamestnancov, majú lepší imidž a sú vnímaní ako zodpovední a ohľaduplní. To môže zlepšiť povesť spoločnosti a pomôcť pri získavaní nových zamestnancov.



V súvislosti s nastavovaním kurzov je veľmi dôležitá aj spolupráca a spätná väzba medzi Seduom a HR manažérmi. Len tak sa dokáže zabezpečiť vysoká kvalita kurzov, ktoré si nájdu vo firmách svoje uplatnenie. „Naše tímy sú so vzdelávačmi na strane firiem v pravidelnom kontakte. Existujú tiež firmy, ktoré nemajú žiadne skúsenosti so zavádzaním systematického vzdelávania. V takom prípade sú naši obchodníci schopní poradiť v tom, ako nastaviť stratégiu. Tiež sme vytvorili novú pozíciu takzvaného B2B trénera, ktorý firmy pravidelne školí v tom, ako efektívne implementovať Seduo do firmy a ako s ním pracovať ďalej voči zamestnancom,“ dodáva J. Nehasil.

Firemné vzdelávanie v roku 2022 Viac o prístupe firiem k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov, ako aj o tom, kam táto oblasť smeruje sa dozviete na magazin.seduo.sk.

Tento článok označený We know how vznikol v spolupráci s komerčným partnerom. Redakcia nie je jeho autorom, ale obsah článku považuje za prínosný pre čitateľa.