Pandémia výrazne ochromila cestovný ruch, čo sa podpísalo aj na dovolenkách na výletných lodiach. Dopyt po tomto type trávenia voľného času sa však veľmi rýchlo naštartoval. Medzinárodná spoločnosť Uniworld zaznamenala koncom vlaňajška medziročný nárast rezervácií do Indie, Egypta či Vietnamu na úrovni 425 percent. Spoločnosti Oceania Cruises sa zasa podarilo vypredať 180-dňovú plavbu okolo sveta na tento rok za jeden deň.

Rekordný rok

Začiatkom roka zaznamenali lodné spoločnosti rekordné tempo nových rezervácií. Očakáva sa, že tržby v segmente výletných plavieb dosiahnu v roku 2023 viac ako 25 miliárd dolárov. Príjmy by tak mali vykazovať ročnú mieru rastu na úrovni 9,3 percenta. Výletné lode totiž nie sú sezónnou záležitosťou. Lodné spoločnosti poskytujú široké spektrum destinácií, ktoré je možné navštíviť počas celého roka.



Veľké lodné spoločnosti objednávali začiatkom pandémie viacero nových plavidiel. Aj napriek oneskoreniam budú mnohé z nich nasadené do prevádzky v priebehu rokov 2023 a 2024. S novými plavidlami príde aj väčšia kapacita. Očakáva sa, že tento rok by sa mohlo nalodiť približne 16 miliónov turistov, informuje Týden.cz. Vlani cestovalo touto formou o jeden milión turistov menej. Medzinárodná asociácia prevádzkovateľov okružných plavieb (CLIA) informuje, že od roku 1980 sa počet cestujúcich každoročne zvyšuje v priemere o viac ako 7,5 percenta.