Minulý rok bol náročným obdobím kvôli meniacemu sa podnikateľskému prostrediu, rastúcim nákladom a cenám energií nielen vo východnej Európe. Menila sa celková spotrebiteľská klíma, klesal dopyt po produktoch.

Na pozadí tohto stavu preto môžu niektorí investori vo svojich plánoch zaváhať. Zmena v investíciách však nie je ničím netradičným, rovnako ako to, či sa niektoré plány vôbec zrealizujú. Najnovší pohľad na avizované investície naznačuje, že sa to deje aj na Slovensku.

Košice lákajú strojárov

Nedávno potvrdila investíciu na východe Slovenska nemecká skupina Mubea. Ide o rodinný podnik a popredného výrobcu vysokovýkonných pružín a súvisiacich produktov pre automobilový priemysel, ktorý dodáva pre automobilky Volvo, Audi, BMW, Kia, Hyundai, Jaguar Land Rover, ale aj Stellantis či Volkswagen.

Okrem iných pod ňu patrí aj spoločnosť Mubea Tailored Products. Práve tá plánuje pri Košiciach postaviť nový závod na chladiace dosky na reguláciu teploty batérií v elektrických alebo hybridných vozidlách.

Preinvestovať by mala asi 60 miliónov eur, pričom do roku 2027 chce vytvoriť zhruba stovku pracovných miest. Mubea bude v závode vyrábať tri typy chladiacich dosiek, a to pre stredovú podlahu väčších elektrických vozidiel, stredného typu pre chladenie zložených batériových modulov a malé dosky pre chladenie batériového modulu.

Pre región Košíc je to pozitívna správa, obzvlášť v súvislosti s tým, že do oblasti smerujú aj iné firmy, ktoré tak môžu v ponuke práce nadviazať aj na avizovanú piatu automobilku na Slovensku, ktorou bude Volvo. To plánuje v novej fabrike neďaleko Košíc zamestnať viac ako tritisíc pracovníkov, pričom bude vyrábať výlučne elektromobily.

TREND pritom už dávnejšie zistil, že dodávateľmi pre niektoré modely Volvo vyrábané v iných európskych závodoch, sú pritom aj na Slovensku dobre známe firmy. Medzi nimi aj práve spoločnosť Mubea. Tá však už medzičasom naznačila, že s Volvom jej aktuálna investícia nesúvisí.

Nové odhady investora