Počet žien investoriek každým rokom rastie. Ich prístup k investovaniu sa v porovnaní s mužmi v mnohom líši. Napríklad v tom, že ženy investorky oveľa viac premýšľajú o spoločenskom dosahu svojich investícií a podľa toho si vyberajú firmy, ktoré podporia.

TREND sa o investovaní žien rozprával s Janou Holíkovou, director of business relations v rodinnej kancelárii One Family Office, a so Zuzanou Zamborskou, spoluzakladateľkou a partnership director ženského investičného klubu Lumus.

Čoraz významnejšou skupinou vo svete investícií sú ženy. V čom sú iné než muži?

Jana Holíková: Ženy investorky bývajú konzervatívnejšie a uvážlivejšie ako muži. Investujú najmä s ohľadom na svoj životný cyklus – chcú zabezpečiť rodinu, vytvoriť si rezervu na obdobie materskej alebo kariérnej pauzy, zaistiť deťom vzdelanie alebo sa pripraviť na situáciu, ak by sa rozišli so životným partnerom.

Zuzana Zamborská: Naše členky často prihliadajú nielen na výnos investície, ale aj na hodnoty firiem, do ktorých investujú. Zaujíma ich či riešia reálne problémy, či majú diverzitu v tíme alebo spoločenský dosah. Zaujíma ich, ako investícia ovplyvňuje svet okolo nich.

JH: Ženy sa zároveň viac venujú analýze dostupných možností, investičné rozhodnutia robia premyslene a držia sa svojho plánu aj vo chvíli, keď trhy kolíšu. A to je pri dlhodobom investovaní veľká výhoda.

Svet investícií je spojený so ziskami aj stratami. Aké obavy majú ženy v súvislosti s investíciami najčastejšie?