Dedoles dostal „požehnanie“ od svojich veriteľov a reštrukturalizačný plán už stihol odobriť aj súd. Dnes firma čelí najväčšej skúške vo svojej histórii. O tom, aká je súčasná situácia, ale aj o ďalších krokoch či novinkách hovoril v rozhovore pre TREND Ján Cifra, CEO spoločnosti Dedoles.

Celý rozhovor si môžete pozrieť vo videu pod článkom.

V rozhovore sa tiež dozviete: aké sú ďalšie kroky po schválení reštrukturalizačného plánu,

ako sa firma stavia k reklame na Facebooku a v televízii,

v čom firma spravila najväčšie chyby,

prečo nebude mať kamenné predajne,

a ďalšie.

Reštrukturalizačný plán je schválený veriteľmi. Ako sa vám ich podarilo presvedčiť?



Myslím si, že veriteľov presvedčila kombinácia niekoľkých faktorov. Na jednej strane sme dosadili do spoločnosti nový manažment, ktorý sa z chýb minulosti poučil a dali sme dokopy plán, ktorý má hlavu a pätu. Sľubuje veriteľom väčšiu návratnosť ich pohľadávok voči Dedolesu než v prípade likvidácie spoločnosti.

Samozrejme do nejakej miery zohralo úlohu aj to, že sa nám podarilo získať investíciu a tým pádom to dalo celému procesu bodku, že plán môže byť realizovateľný a Dedoles sa môže zachrániť a splatiť svoje záväzky voči veriteľom.

Myslíte si, že v prospech reštrukturalizačného plánu zavážila dôvera voči značke a produktom?



Myslím si, že určite istá dôvera v značku, produkt či zákaznícku bázu tam bola. Myslím, že zavážil aj fakt, že keď si majú veritelia vybrať medzi tým či ísť do konkurzu s otázkou, čo by sa im podarilo získať v rámci neho späť, alebo vsadiť na tento tím a na produkt či značku, tak si v tomto prípade vybrali to druhé. Fakt, že konkurz na Slovensku môže trvať relatívne dlho, môže byť náročný a komplexný, zrejme tiež dodal istú motiváciu podporiť radšej manažment, ktorý je ochotný a motivovaný celú situáciu zvrátiť a dať to dokopy.



Dokedy chcete veriteľov vyplatiť?



Tak, ako je napísané v reštrukturalizačnom pláne. Máme päť rokov, počas ktorých musíme splniť účinnosť plánu. To znamená splatiť záväzky do roku 2027.



Reštrukturalizačný plán je už odobrený súdom. Teraz nastáva ekonomická časť. Aké budú ďalšie kroky?



Z nášho pohľadu, tak ako je napísané v pláne, musíme dotiahnuť investíciu. Podmienkou bolo schválenie súdom, čo konečne máme v ruke, a tým pádom s ním môžeme pokročiť ďalej. Čo sa týka samotnej firmy, musíme opäť nabehnúť do režimu normálnej firmy.

To znamená ponúkať klientom super produkt, komunikovať so zákazníkmi, podporovať ich, vymýšľať nové veci a popritom vytvoriť vnútri firmy zdravšie základy, dostavať firemnú infraštruktúru v oblasti IT či marketingu. Možno ešte tím trochu dostavať tak, aby sme vedeli plán zrealizovať tak, ako sme sľúbili.



V médiách sa v súvislosti s firmou uvádzala dlžná suma takmer 40 miliónov eur. Vy a aj zakladateľ Dedolesa Jaroslav Chrapko ste však hovorili o inej sume. V čom bol problém a akú čiastku teda dlžíte?



V prvom štádiu reštruktúry si veritelia prihlasujú svoje pohľadávky a môžu tam vzniknúť rôzne disproporcie oproti reálnemu stavu. Niečo môže správca poprieť, niečo sa prihlási dvojmo alebo v rôznych formách a tým pádom finálna suma je nižšia než spomínaných 40 miliónov. To, čo musíme zaplatiť behom piatich rokov v rámci plánu, je menej ako polovica zo 40 miliónov.

Spomenuli ste, že ste získali investora. Nikto však nevie o koho ide.