Česká vláda pripravuje s Taiwanom čipový megaprojekt. Ide však na to svojsky – fabriku nehľadá, stačia jej „omrvinky“ z multimiliardových investícií, ktoré mieria do strednej Európy.

Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej by totiž továreň na čipy taiwanského kolosu TSMC v susedných Drážďanoch v hodnote desať miliárd eur bola v českých končinách nereálna. Oveľa väčšie príležitosti však prinášajú sprievodné investície ako napríklad výstavba centra pre návrh čipov.

Kým Slovensko sa každou ďalšou investíciou čoraz viac pripútava k automotivu, Česko sa postupne zaujíma o investície a podniky s vyššou pridanou hodnotou, a to z nových oblastí technológií, akými sú čipy a polovodiče.

Projekty, ktoré susedia práve dohadujú s taiwanským štátnym fondom, môžu podľa M. Pekarovej Adamovej dosiahnuť v ďalších dekádach desiatky miliárd dolárov, uviedla politička v rozhovore pre denník e15.

Investície v pohraničí

Stratégia Čechov má svoje opodstatnenie. Súperiť totiž so susedným Nemeckom je zbytočným mrhaním vlastného arzenálu. Ten sa pri čipoch vníma najmä skrz kvalifikovanú pracovnú silu a odborníkov z radov vysokých škôl či vývojárov.

Práve na týchto ľudí sa chce susedná krajina zamerať a byť hubom pre ľudské zdroje a vývoj čipového priemyslu v Európe, s ktorým sú spojené rovnako lukratívne finančné zdroje ako pri výrobe.

Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne sú prichádzajúce investície do čipových fabrík, akou je tá od lídra trhu TSMC pri Drážďanoch za takmer 10 miliárd eur, kľúčové. Súvisia totiž s reťazcom čiastkových investícií, ktoré sú pre finálny produkt nevyhnutné.

„Pracujeme na tom, aby sme mali jednu hlavnú časť tohto reťazca, a tou je vývoj a dizajn čipov. Je to oblasť, ktorú sme schopní naplniť z hľadiska ľudských zdrojov na rozdiel od fyzickej výroby, ktorú by sme v súčasnosti určite nedokázali realizovať,“ uviedla M. Pekarová Adamová.

Dodala, že podobnej výroby by krajina dnes nebola schopná, pričom je naivné si myslieť opak. „Kritika politických oponentov mi pripadá smiešna. Je naivné myslieť si, že takéto investície je možné vyriešiť za niekoľko mesiacov. Len samotné Nemecko sa touto otázkou zaoberá už mnoho rokov.

Aj preto dostalo ponuku spoločnosti TSMC v približne rovnakej výške, ako je náš rozpočet na obranu. Každý si môže urobiť predstavu, aké sú dnes možnosti Česka vzhľadom na náš rozpočet a deficit,“ argumentuje politička.

Podľa nej má preto v česko-nemeckom pohraničí oveľa väčší zmysel pracovať na vytvorení prostredia pre výskum a vývoj polovodičov, ktoré zodpovedá tamojším schopnostiam a kapacitám trhu.

To zahŕňa aj megaprojekt, ktorý Česi riešia s Taiwanom, pričom ten by sa mal realizovať najneskôr do budúceho roka. Ďalšie pripravované centrum je na posilnenie odolnosti dodávateľských reťazcov. To by malo byť otvorené už na jeseň.

Čipový hub

Česi medzičasom podľa tejto stratégie už rozbehli projekty, ktoré im dávajú oveľa väčšie šance zviesť sa na vlne čipového boomu v strednej Európe. Ten sa bude fixovať nielen na megainvestíciu spoločnosti TSMC v nemeckom pohraničí, ale napríklad aj na nedávno avizovanú investíciu americkej spoločnosti Intel v susednom Poľsku.

Intel je najväčším svetovým producentom počítačových čipov a najnovšie avizoval postaviť novú fabriku na ich výrobu vo Vroclavi. Investuje do nej 4,6 miliardy dolárov a do roku 2027 by mal zamestnať asi dve tisícky zamestnancov.

Vďaka možnému náboru nových pracovníkov jeho dodávateľmi ich pribudnú ďalšie tisíce. Podľa poľskej vlády ide o jednu z najväčších investícií svojho druhu v histórii krajiny.

Svoj podiel Česi najnovšie vidia aj v novej investícii firmy Onsemi [niekdajšia spoločnosť ON Semiconductor – pozn. TRENDU] v Rožnově pod Radhoštěm na posilnenie výroby čipov, ktorá môže dosiahnuť objem až 44 miliárd českých korún, teda asi 1,7 miliardy eur.

Ako dodala česká poslankyňa, nejde o investíciu v pravom zmysle slova, ako skôr o grant. O podrobnostiach sa ešte rokuje, ale všeobecný rámec bol už dohodnutý.

„V každom prípade pôjde o stovky miliónov českých korún v priebehu štyroch až piatich rokov. Jednotlivé projekty v rámci takzvaného megaprojektu budú zamerané na štipendiá, bezpečnosť dodávateľského reťazca, dizajn čipov alebo podporu českého exportu na Taiwan.

Okrem toho sme s taiwanskou stranou rokovali o investíciách štátneho fondu Taiwania Capital, ktorý je určený pre startupy. Investície v rámci tohto fondu môžu dosiahnuť desiatky miliárd dolárov,“ uzavrela M. Pekarová Adamová.

