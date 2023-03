Čína je pre Rusko najdôležitejším exportným trhom. Vzájomný obchod vlani stúpol takmer o tretinu a predstavoval rekordných 190 miliárd dolárov (približne 177,17 miliardy eur).

Obchodné vzťahy oboch krajín budú podľa agentúry APA jedným z hlavných bodov stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho čínskeho náprotivku Si Ťin-pchinga pri jeho návšteve Ruska.

Rusko sa snaží pre západné ekonomické sankcie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu rozšíriť vzťahy s Čínou, aby dopad sankcií zmiernilo. Kým ruský vývoz do Číny vlani rástol, do Európskej únie, Spojených štátov a do Británie prúdilo menej ruského tovaru.

Čína je zďaleka najväčším exportným trhom Ruska, na jeseň bola výrazne pred Indiou a Tureckom. Ruský vývoz do Číny vlani podľa údajov čínskych colných úradov vzrástol o 43 percent na 114 miliárd dolárov. Ruský dovoz z Číny sa potom zvýšil o 13 percent na 76 miliárd dolárov.

Takmer polovica ruských štátnych príjmov stále pochádza z predaja ropy a plynu. Pokles dodávok do krajín EÚ do veľkej miery kompenzoval zvýšený vývoz do Ázie.

Podľa správy britskej stanice BBC vyviezlo Rusko v roku 2022 do Číny dvakrát viac skvapalneného zemného plynu ako v predchádzajúcom roku. Vývoz zemného plynu plynovodom Sila Sibíri vzrástol o polovicu, dodávky ropy o desatinu.