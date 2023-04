Festivalovú kultúru na Slovensku buduje už 24 rokov festival Pohoda. K nemu sa každý rok pridávajú ďalšie viac či menej známe hudobné festivaly po celom Slovensku. Veľký multižánrový festival však hlavnému mestu vždy chýbal. To sa rozhodla zmeniť Silvia Nemčovičová, ktorá založila Lovestream festival, pričom jej hlavným cieľom je priniesť na Slovensko najväčšie hudobné hviezdy.

Festival má za sebou prvý ročník, ktorý bol síce úspešný, no nezaobišiel sa bez situácií, na ktoré je ťažké pripraviť sa. V rozhovore pre TREND majiteľka festivalu hovorí okrem iného o tom, ako funguje organizácia festivalu, aký je jeho rozpočet či aké vysoké honoráre si pýtajú veľkí zahraniční interpreti.

Ako ste sa dostali k organizovaniu festivalu?



Som promotérka a koncerty robím už dlho. Robila som napríklad posledné koncerty Karla Gotta, hologramovú šou Lucii Bílej, turné Paľa Haberu a skupiny Team či koncerty Heleny Vondráčkovej. V biznise sa pohybujem už dlho.

Takže ste dostali nápad prejsť z koncertov na festival.



To nebol môj nápad. Lovestream má svoj príbeh a začalo sa to niekedy pred štyrmi rokmi. Nápad prišiel zo strany mojich zahraničných partnerov. Nikdy som nemala ambície robiť festival. Bolo to pre mňa niečo nové. Začali sme sa o tom baviť a myšlienka postupne naberala kontúry. Hľadali sme priestor a prvou voľbou bol Slovakia Ring.

Potom sme však zistili, že sa to nedá dobre urobiť, pretože je tam len jedna prístupová cesta, čiže by bol problém s dopravou. Stále sa to aj pre pandémiu prekladalo a vyzeralo to rôzne. Jedného dňa mi však prišiel e-mail, že festival bude a dohodnutá je skupina Red Hot Chilli Peppers.

Rozhodli sme sa nakoniec, že festival spravíme na Národnom futbalovom štadióne, lebo sme nevedeli, ako dlho bude pandémia trvať a aké budú obmedzenia v prípade uvoľnení pandemických opatrení. Hľadala som lokalitu v meste a takú, kde v prípade, že sa vyskytne nejaký problém, ľudia prídu z domu, pozrú si koncerty a idú domov. Nebudú tam jesť ani spať.

Robili ste si aj prieskum, či je v hlavnom meste o podobný druh festivalu záujem?



Nie. Prišla ponuka zo strany môjho zahraničného partnera, ktorá sa neodmieta. Bolo to postavené tak, že hľadajú lokalitu v Európe. Slovensko im vyšla ako dobrá krajina, ktorá má veľmi dobrú polohu a už od začiatku bol festival myslený ako európsky. Vedeli sme, že je booknutý dobrý headliner a stáli sme už len pred otázkou či do toho ideme, alebo nie. Rozhodli sme sa zariskovať s tým, že uvidíme, čo to dá. Keby to nebolo tu, tak si možno vyberú Rumunsko alebo inú krajinu a ja som sa chcela trochu o naše Slovensko pobiť, lebo také veľké kapely tu boli málokedy.

Kto je vaším zahraničným partnerom?



Minulý rok ním bol promotér Marcel Avram. To je človek, ktorý okrem iných veľkých mien produkoval aj Michaela Jacksona a v Lovestream festivale videl veľký potenciál. Teraz je už festival čisto v slovenských rukách. Do firmy investične vstúpil Rudolf Tuček, majiteľ známeho disko klubu z Banskej Bystrice. M. Avram už začal robiť aj iné festivaly, do ktorých sme nechceli ísť. Dohodli sme sa, že sa budeme fokusovať na Lovestream, no spolupracujeme spolu ďalej. Celý tím dnes tvorí 15 ľudí. Máme ešte firmy, ktoré s nami dlhodobo spolupracujú. Čím je bližšie k festivalu, tým sa tím zväčšuje.

Minulý rok ste vystúpenie skupiny Red Hot Chili Peppers začali komunikovať skôr, ako to spravili samotní hudobníci. Vďaka tomu sa cez sociálne siete začalo šíriť, že celý festival bude podvod a ľudia festivalu príliš neverili. Ako ste to vnímali?



Pre nás to bolo celé rýchle. Ľudia reagovali tak, ako reagovali. Ja som vedela, že je všetko v poriadku a že kapela vystúpi, pretože bol podpísaný kontrakt a zaplatená záloha. To, že si koncert neskôr pridali na svoju stránku, nebola naša chyba. Tlačili sme na nich, aby to tam pridali. Chápem, že ľudia mali strach a neverili nám. Myslím si, že ich ešte zmiatol aj názov Lovestream. Ľudia si mysleli, že ideme koncert streamovať, nakoľko to bolo ešte v čase pandémie. Dostali sme asi milión takýchto dotazov.

Lovestream sa to však volá preto, lebo chceme streamovať do éteru lásku k hudbe. Tým, že cez pandémiu sa všetko streamovalo, si to ľudia vysvetlili inak. Toto nám však ani vo sne nenapadlo. Potom si už na to ľudia zvykli a vedeli, že kapely prídu naživo. Úplne na začiatku bol pracovný názov festivalu One Love, lenže potom sme našli veľmi veľa festivalov s rovnakým názvom, tak sme to zmenili.

Organizácia takéhoto festivalu nie je lacnou záležitosťou. V akej výške je rozpočet?



Veľký. Niekoľko miliónov eur.



Bavíme sa o jednotkách alebo desiatkach?



Je to pod desať miliónov eur.

Z predaja lístkov sa to všetko utiahnuť nedá. Ako ho teda financujete?



Minulý rok sme nemali veľa partnerov. Všetko sme prefinancovali z lístkov a vlastných zdrojov. Vedeli sme, že prvý rok festival nezarobí. Festival sa buduje, čiže začne zarábať po zhruba troch rokoch. To sme vedeli. Tento rok je už situácia úplne iná. Ľudia nám už veria a fandia. Takisto sa nám hlásia už aj firmy, ktoré nás chcú podporovať. Máme tam toho dosť, takže si myslím, že tento rok je festival v dobrej kondícii.

Čo znamená v dobrej kondícii? Očakávate opäť stratu, aj keď možno menšiu?



Myslím si, že tento rok sa to nestane. Neočakávame však nejaké veľké zisky. Meníme priestor. Všetko je nové. Bude viac pódií, rozširujeme line-up a stále do projektu investujeme. Bolo by bláznovstvo myslieť si, že teraz na tom budeme hneď zarábať. Je to značka, ktorú si chceme vybudovať.

Áno, ak by sme šetrili na technike či interpretoch, dalo by sa ušetriť a mohli sme zarobiť už na prvom ročníku. Chceme však, aby ľudia videli, že dobrý festival sa dá urobiť aj na Slovensku. Nielen v Maďarsku, Nemecku či Rakúsku. Uvidíme, ako to celé dopadne, no neurobím takú vec, že budem všade šetriť len preto, aby som zarobila.

V súčasnosti sú v plnom prúde prípravy na druhý ročník. O koľko sa zvýšil rozpočet oproti minulému roku?



Približne o 20 percent.

Koľko z rozpočtu pripadá na honoráre interpretov?