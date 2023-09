Inovácie v oblasti umelej inteligencie (AI) a technológií s ňou spojených začínajú dominovať a transformovať aj firemný sektor. Hoci, pochopiteľne, nie všetky podnikové oblasti dokážu už dnes naplno využívať prínosy umelej inteligencie, jej kombinácia s procesmi digitalizácie dáva zmysel čoraz väčšiemu počtu firiem.

Niektoré typy umelej inteligencie pritom už dnes ovplyvňujú podnikanie napríklad v súvislosti s tvorbou, autentickosťou či reguláciou obsahu. Majú tiež schopnosť automatizovať ľudskú prácu, ako aj skúsenosti zákazníkov a zamestnancov. V niektorých oblastiach najmä v IT spoločnostiach viedla už AI k zvýšeniu produktivity vývojárov a tiež prinútila firmy prehodnotiť obchodné procesy a hodnotu ľudských zdrojov.

Napriek tomu, že s umelou inteligenciou sa stále spájajú riziká bezpečnosti, analytici naznačujú, že včasné prijatie inovácií umelej inteligencie povedie k významnej konkurenčnej výhode firiem v ďalšej dekáde a zmierni problémy v rámci obchodných procesov. Pre TREND to tvrdí Miroslav Hlohovský, šéf spoločnosti Omnicom.

Slovenské firmy sa obávajú digitalizácie, dnes pre investície do nej nevidia najlepší čas. V čom môže byť umelá inteligencia odlišná, komu sa oplatí a, naopak, pre ktoré firmy a biznisové oblasti nemá dnes ešte zmysel?

Obavy sú skôr signálom nepripravenosti ľudského aspektu, keďže digitalizácia nie je len o technológiách, ale aj o samotnej zmene myslenia a fungovania podniku. Skrátka ľudia sa obávajú akejkoľvek zmeny. Najmä takej, ktorej dosahy si nevedia ani predstaviť. Pre mnohých to môže predstavovať krok do neznáma. Aplikácia digitalizácie v kombinácii s umelou inteligenciou môže podniku priniesť rýchlejšiu návratnosť investície do digitalizácie.

Prepojenie digitalizácie podnikov s využitím umelej inteligencie je však v podmienkach slovenských firiem na začiatku.

Áno, dokonca by som konštatoval, že bez dobrých základov digitalizácie je uplatnenie AI vo firmách veľmi obmedzené.

Má tento trend u nás vôbec budúcnosť?

Určite. A mal by mať, keďže prepojenie digitalizácie a umelej inteligencie je úplne prirodzené.

Čo potrebujú podniky riešiť už dnes, ak majú včas zareagovať na zmeny a neznižovať svoju konkurencieschopnosť v ďalšom období?

Záleží prirodzene od segmentu, v ktorom sa podnik pohybuje. Ako aktuálny trend využitia AI vnímame všetky oblasti, kde je potrebné spracovanie prirodzeného jazyka, takzvané NLP [natural language processing – pozn. TRENDU]. V dnešnej dobe je už viacero verejne dostupných NLP nástrojov a asi najznámejší je Chat GPT. Ďalšie možnosti sú v oblasti spracovania textu a dokumentov.

Ktoré sektory sú v tomto smere najviac zraniteľné a mohol by im pri aplikovaní takpovediac ujsť AI vlak?