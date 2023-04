Plány týkajúce sa megalomanského projektu Neom sa pomaly formujú. Mesto, ktoré má byť 33-krát väčšie ako New York City, má disponovať okrem iného aj nekonečnými plážami, lietajúcimi taxíkmi, lyžiarskymi svahmi či umelým mesiacom. Plány na vytvorenie mesta, ktoré má stáť 500 miliárd dolárov, vzišli z mysle saudskoarabského korunného princa Mohammeda bin Salmána.

Posilnenie vzťahov s Čínou

Ten sa chce týmto spôsobom údajne zapísať do histórie ako vodca, ktorý krajinu zmodernizoval a posunul do novej technologickej éry. Krajina sa chce stať po vzore Dubaja rovnako atraktívnou destináciou, no podľa viacerých odborníkov môže byť realita o niečo temnejšia. Korunný princ totiž posilňuje vzťahy s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý súhlasil, že krajine poskytne výkonné sledovacie technológie.

Čína má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. Sledovacie technológie využíva v mnohých čínskych mestách a podľa správy Washingtonského inštitútu pre politiku Blízkeho východu ich poskytla tiež Egyptu či dokonca Srbsku. Saudská Arábia ich chce údajne použiť v ešte oveľa väčšom meradle.