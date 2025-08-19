Rastúce ceny energií sú pre firmy na Slovensku jednou z najväčších výziev posledných rokov. Energetická náročnosť výroby a prevádzky priamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť podnikov, ich investičné možnosti aj schopnosť udržať pracovné miesta. Preto sme sa v ankete spýtali manažérov firiem, aký konkrétny návrh by odporučili vláde, aby okamžite prispel k zníženiu energetických nákladov v ich podnikoch či v celom priemyselnom sektore.
Vojtech Ferencz, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP
Odporúčam podporiť dlhodobú odolnosť podnikov prostredníctvom rozvoja lokálnej výroby energie priamo odberateľmi, a to aj z dostupných fondov EÚ. Dodávatelia sú schopní flexibilne nainštalovať lokálne zdroje fotovoltickej energie a podniky môžu ich prínosy vo forme zníženej spotreby elektriny zo siete využívať v krátkom čase. Firmy tak navyše získajú možnosť modernizovať technológie a posilniť konkurencieschopnosť, čo prispeje k udržateľnosti slovenského priemyslu.
Luis Prata, generálny riaditeľ, Heineken Slovensko
Ak by sme mali predložiť jeden konkrétny návrh, ktorý by mal okamžitý pozitívny vplyv na energetické náklady nielen v našej spoločnosti, ale aj v celom pivovarníckom priemysle, bola by to podpora investícií do inovatívnych technológií s priamym dosahom na spotrebu energií a tým aj na vynaložené náklady. V Heineken Slovensko už dnes pokrývame 100 percent spotreby elektriny z obnoviteľných zdrojov vďaka nákupu certifikátov, no naším cieľom je v budúcnosti vyrábať čo najviac vlastnej energie priamo u nás.
Ján Husák, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva, Tatranská mliekareň
Ak by sme mohli vláde predložiť návrhy na okamžité zníženie energetických nákladov v mliekarenskom sektore, bol by to cieľavedomý a administratívne jednoduchý program podpory investícií do energetickej efektívnosti – najmä v oblasti rekuperácie tepla a modernizácie chladiacich systémov.
V mliekarenskom priemysle sú chladenie a pasterizácia energeticky najnáročnejšie procesy. Mnohé mliekarne fungujú so zastaranou technológiou, ktorej výmena je finančne náročná. Priama dotácia alebo daňová úľava pri preukázateľnom znížení spotreby by priniesla okamžitý a merateľný efekt (bioplynové stanice, solárna energia) – nielen v podobe zníženia nákladov, ale aj uhlíkovej stopy sektora. Náklady na nákup elektrickej energie zvyšuje aj množstvo poplatkov pod správou ÚRSO, takže aj tam vidíme priestor na diskusiu o ich výške.
Miroslav Kiraľvarga, viceprezident U. S. Steel Košice
Jeden návrh nevyrieši situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Ak chce byť Slovensko konkurencieschopné, musia byť konkurencieschopné aj ceny energií, pretože výroba ani nezačne, ak nie sú dostupné energie. Ukazuje sa, že jasná energetická stratégia krajiny je zásadná aj pre budúcich investorov. Najstručnejšie je to popísané v materiáli Republikovej únie zamestnávateľov o konkurencieschopnom Slovensku.
Uvádzame v ňom potrebu reformy trhu s plynom a elektrinou, navýšenia zdrojov v Environmentálnom fonde na kompenzácie nepriamych nákladov priemyslu na energie, novelizácie prenosových a distribučných poplatkov či diverzifikácie taríf. Spomíname aj zavedenie rozumných pásiem pre systémové poplatky.
Extrémne dôležitá je predvídateľnosť a v prípade zmien transparentnosť. Potrebné sú systémové kroky, aby sme neopravovali systém čiastkovo, ale aby fungoval tak, že investori si povedia: má zmysel investovať na Slovensku. Vláda má možnosť ukázať, že vie, ako tu udržať a rozvíjať priemysel, pretože Slovensko je a veríme, že aj zostane priemyselnou krajinou.
Alexej Beljajev, prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy a predseda predstavenstva Tatravagónka Poprad
Treba sa zamerať na priamu dostupnosť časti lacnej domácej výroby elektriny pre energeticky náročný priemysel. Slovensko má vysokú mieru energetickej sebestačnosti – vyrábame značné objemy elektriny z jadra a vody – no podniky ju nakupujú za vyššie ceny než vo zvyšku Európy. Rozdiely v cenách sú výrazné nielen v porovnaní s USA či Áziou, ale aj medzi členskými štátmi EÚ. Ak má slovenský priemysel fungovať a rásť, musíme tieto rozdiely znižovať.
Niektoré krajiny EÚ, napríklad Francúzsko, poskytujú časť lacnej jadrovej výroby priamo energeticky náročnému priemyslu za zvýhodnené ceny. Takýto model pomáha udržať konkurencieschopnosť odvetví strategických pre hospodárstvo, ktoré bez tejto podpory v európskych podmienkach dlhodobo nevedia fungovať – napríklad hutníctvo, zlievarenstvo, kovospracujúci priemysel či výroba hliníka.
Na Slovensku nemáme štátom vlastnenú jadrovú elektráreň, ktorá by umožnila priamy predaj za regulované ceny, ale máme iné zdroje – napríklad vodnú elektráreň Gabčíkovo. Tá vyrobí ročne približne dve terawatthodiny elektriny. Ak by sa časť tejto výroby vyčlenila pre energeticky náročné podniky, vedelo by to citeľne znížiť ich náklady. Výhodou je, že elektrina z Gabčíkova je stopercentne obnoviteľná, čo by podnikom zároveň pomohlo plniť environmentálne ciele.
Do budúcna sa budeme musieť vážne zamyslieť aj nad postupným odbúraním dlhodobého dotovania cien energií pre domácnosti, ktoré umelo držíme nízko už niekoľko rokov. Napríklad v Nemecku sú ceny energií pre obyvateľstvo vyššie, čo motivuje ľudí šetriť energie, zatepľovať a využívať obnoviteľné zdroje. Ušetrené verejné zdroje by sa mohli využiť na podporu priemyslu, aby slovenské výrobky uspeli v zahraničí, čo by pomohlo celému národnému hospodárstvu.
Tomasz Szpyt, Senior Director, Manufacturing, Mondelez
Energia tvorí významnú časť nákladov na prevádzku našich tovární na Slovensku. V reakcii na skokové zvýšenie jej cien pred niekoľkými rokmi sme prijali množstvo opatrení na optimalizáciu spotreby energií. Napríklad v našej bratislavskej továrni sa nám podarilo znížiť spotrebu v porovnaní s rokom 2021 o 6,5 percenta.
V tom by sme radi pokračovali, napríklad využívaním elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. To by prinieslo benefity nielen nám, ale aj občianskej spoločnosti. Znížili by sa emisie, zlepšila kvalita vzduchu a zároveň by sme neboli natoľko závislí od fosílnych palív.
Vysoké investičné náklady a nejasná štátna stratégia v oblasti udržateľnosti brzdia ďalší rozvoj. Dotácie na projekty s preukázateľným znížením emisií, daňové stimuly a stabilná regulácia by podporili investície do udržateľných riešení, urýchlili prechod k čistej energii a udržali ekonomický rast.
Martin Tragor, manažér pre energie a životné prostredie Nestlé Slovensko
Malo by ísť predovšetkým o investície do modernizácie energetických technológií v celom sektore priemyslu. V praxi to znamená zavádzanie opatrení na zefektívnenie energetických systémov a znižovanie energetickej náročnosti výroby.
Naša spoločnosť v tomto smere systematicky investuje do modernizácie technologických zariadení vo výrobe. Vďaka tomu sa nám napríklad v závode v Prievidzi podarilo za rok 2024 znížiť oproti referenčnému roku 2018 spotrebu energie na jednu tonu produktov o tridsaťpäť percent.
Jakub Racek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Fortischem
Naše náklady by pomohla znížiť priama podpora investícii do efektívnejších prevádzkových zariadení výroby hlbokého chladu a do staníc chladiacich cirkulačných vôd. Spotrebu elektriny pre zabezpečenie týchto činností vieme s určitosťou potvrdenou účelovým energetickým auditom znížiť o viac ako 40 percent.
Ako chemický podnik musíme voľné investičné prostriedky prioritne investovať do inovácií v našom core biznise, čiže do modernizácie a rozširovania technológií na výrobu základných anorganických chemikálií, inak v tvrdej konkurencii neobstojíme. Dosahovaná EBITDA v minulých rokoch plne nevystihuje prevádzkový potenciál, pretože ju v posledných rokoch významne znižovali extrémne ceny energií. To následne obmedzuje možnosti obnovy energetickej infraštruktúry.
