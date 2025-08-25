Automatizácia a robotizácia nie sú silnými stránkami malých a stredných podnikov na Slovensku. Mnohé z nich sa radšej spoliehajú na pracovnú silu, ktorá je pre nich lacnejšia, pričom automatizáciu implementujú najmä veľké spoločnosti vrátane automobiliek. Prečo je to tak a čo brzdí automatizáciu slovenských firiem? Odpovedá dvojica manažérov firiem zaoberajúcich sa automatizáciou, expert na informačné technológie a analytik.
Andrej Korchaník, špecialista automatizácie a komplexných projektov intralogistiky, STILL
Veľmi často je to práve stav prevádzky – väčšina prevádzok na Slovensku je naozaj na brownfieldoch, čo sťažuje implementáciu. Sú to sklady a výrobné haly s dlhou existenciou, ktoré nemajú úplne vhodné podmienky pre automatizáciu. Obmedzujúce môžu byť rôzne faktory, napríklad výška haly, prejazdy alebo prašnosť a čistota. Inokedy to môže byť aj stav podlahy či preexponovaná prevádzka s veľkým pohybom ľudí a inej manipulačnej techniky.
Ďalším významným faktorom je rozmanitosť nosičov a paliet. Jedným z najkomplikovanejších je segment automotive, kde firmy pracujú s naozaj širokou variáciou rozmerov a váh bremien, ako aj s rôznymi materiálmi nosičov, čo má za následok výrazné komplikácie pri nasadzovaní automatizácie. Osobitným obmedzením môžu byť aj financie. Keďže riešenia je nutné prispôsobovať jednotlivo, vstupné investície sú vyššie, pričom ich návratnosť je dlhšia a rozpočty v niektorých prípadoch nedostatočné. Riešením je zahrnúť do analýzy prevádzky čo najviac úprav na mieru, aby zákazník vedel od začiatku, na aký objem investície sa pripraviť.
Stretávam sa aj s tým, že zamestnanci bojkotujú kroky vedúce k automatizácii. Niekedy ani samotný riaditeľ či majiteľ nevie zámer investovania do automatizácie adekvátne odprezentovať ako niečo, čo bude pre zamestnancov v prevádzke výhodné. To môže spôsobovať neistotu alebo nedorozumenia vo firme.
Ivan Kotuliak, dekan Fakulty informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
Jednou z hlavných prekážok automatizácie na Slovensku je paradoxne nízka cena práce. V krajinách so silným tlakom na mzdy sa firmy snažia investovať do technológií, aby šetrili náklady. U nás je však pracovná sila relatívne lacná, a tak sa často javí jednoduchšie prijať ďalšieho človeka než zaviesť automatizáciu. Tento efekt znásobuje aj nízka podpora štátu v oblasti informatizácie a robotizácie – chýbajú motivačné programy, dotačné schémy či daňové úľavy, ktoré by firmám uľahčili investície do modernizácie. Technológie sú pritom dostupné a zamestnanci by ich väčšinou prijali, ak by videli konkrétny pozitívny prínos. To sa však nedeje a výsledkom je pomalší rast produktivity a nižšia konkurencieschopnosť slovenských firiem.
Paradoxne, najväčším tlakom na zavádzanie robotizácie môže byť nedostatok pracovnej sily. Automatizácia by pritom mohla byť kľúčom k vyššej kvalite, stabilite a zvýšeniu pridanej hodnoty, teda rastu a napredovaniu ekonomiky Slovenska. Výsledkom by bolo zvyšovanie životnej úrovne krajiny aj jej občanov. Automatizácia a inovácie totiž znamenajú ustavičné vzdelávanie a zdokonaľovanie pracovníkov. Takíto odborníci sa stávajú pre firmy dôležitejší. Následne je aj rast ich platov intenzívnejší, pričom oni sami majú lepšiu budúcnosť a väčšiu perspektívu.
Vladimír Slezák, generálny riaditeľ, Siemens
Odpoveď na túto otázku nemožno zúžiť len na uvedené tri možnosti. Je ich viac. To, čo sa bežný človek nedozvie, je stav firmy, v ktorej pracuje. On chodí do práce, dostáva výplatu, nakupuje, chodí na dovolenky a dozvedá sa z médií, kde sa kto s kým vyspal, aké problémy majú celebrity, kto má nové silikóny a kto kde koho brutálne zbil alebo zabil.
Majitelia firiem to majú ťažšie. Dennodenne sú konfrontovaní s realitou, ktorá sa k občanovi nedostane – výrobné náklady, nedostatok vstupných surovín, lacná konkurencia z Ázie, nekompetentné a ideológiou motivované rozhodnutia z EÚ či nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá je pre automatizáciu nepostrádateľná. Ako má podnikateľ v tejto situácii myslieť na zveľaďovanie firmy pomocou automatizácie, keď bojuje o prežitie?
Automatizácia niečo stojí, čo znamená zvýšené náklady, ktoré sa premietnu do už aj tak málo konkurencieschopnej ceny výrobkov. Vyprodukujeme ňou zároveň aj určitý počet nezamestnaných, ktorí v najhoršom prípade skončia na úrade práce. Podnikateľ nemusí platiť odvody za prepustených zamestnancov, zamestnanci bez príjmu neplatia daň z príjmu. Na úrade práce však budú legitímnežiadať o podporu v nezamestnanosti. Štát bude mať menej príjmov, ale viac výdavkov. Nehovoriac o tom, že nezamestnaní sa prehupnú do kategórie s obmedzenou kúpyschopnosťou. Komu teda nakoniec automatizácia poslúži v dobe, ktorú aktuálne žijeme?
Jan Burian, analytik a poradca v priemysle
Automatizácia v slovenských firmách je stále aktuálna téma. Lídrom je predovšetkým automobilový priemysel, kde vďaka štandardizácii komponentov a procesov možno automatizáciu zavádzať jednoduchšie. V dokumente World Robotics 2024 Report od International Federation of Robotics figurovalo Slovensko dokonca ako krajina s významným, približne 48-percentným nárastom počtu robotov.
Výzvou pri zavádzaní automatizácie vo firmách, a to nielen na Slovensku, je najmä skutočnosť, že najskôr bývajú optimalizované a automatizované procesy s najväčším potenciálom – teda tie, ktoré prinášajú výraznú úsporu nákladov a zvýšenie kvality. Ďalšie hľadanie potenciálu automatizácie je potom zložitejšie. Niekedy ide iba o porovnanie nákladov na fyzického pracovníka, inokedy o nutnosť celý proces zásadne zmeniť, čo predlžuje návratnosť investície do automatizácie o mesiace až roky.
Z pohľadu nákladov, najmä u malých a stredných slovenských firiem, je rozhodujúcim faktorom práve doba návratnosti. Ideálne je, ak sa pohybuje v rádoch mesiacov alebo maximálne jedného roka. Projekty s dlhšou návratnosťou manažment často odkladá – až do chvíle, keď automatizácia predstavuje riešenie naliehavého problému, napríklad s kvalitou výroby alebo nedostatkom pracovníkov.
Odpor zamestnancov nepovažujem v prostredí slovenských firiem za zásadnú prekážku. Automatizované činnosti sú totiž vo väčšine prípadov repetitívne, kladú vysoké nároky na kvalitu a produktivitu – a v týchto aspektoch nemôže ľudský pracovník strojom konkurovať. Na druhej strane, vo väčšine firiem existujú procesy, ktoré z vyššie uvedených dôvodov nie je vhodné alebo efektívne automatizovať. V týchto oblastiach preto zostáva priestor pre ľudskú prácu.
