Medzigeneračná výmena môže byť najťažší oriešok aj pre tých najskúsenejších podnikateľov. O tom, ako ju zvládnuť, sme sa rozprávali s prezidentkou Inštitútu Rodinného Businessu Erikou Madari Matwij.

Ako riešiť rozdielne pohľady členov rodiny na budúcnosť firmy bez narušenia rodinných vzťahov? S čím sa dnes v tejto oblasti stretávate najčastejšie?

Je to sen každého majiteľa, aby bola firma viacgeneračná a aby sa v nej nenarušili vzťahy. Podnikatelia si často so sebou nesú nánosy z minulosti, ako zakladatelia a zároveň majitelia firmy boli často preč od rodiny, boli direktívnejší a prísnejší v rozhodovaní, čo sa odrazilo aj v rodine. Preto deti niekedy nie sú voči firme nastavené pozitívne. Vnímajú ju ako rivala a cítia, že musia viac bojovať o pozornosť rodiča, ktorý má stále ako svoju prioritu firmu. Takže už z tohto základného opisu možnej situácie vidíme, že vzájomné očakávania a formy správania môžu byť odlišné a tým sa môžu stať spúšťačmi nedorozumení, konfliktov a neraz vzájomného odcudzenia.

Čo pomôže? Ako prekonať tieto bariéry?

Najmä otvorená komunikácia. Aj keď sa o nej často hovorí, v praxi to nie je také jednoduché. Preto je dôležité vytvoriť bezpečné prostredie na otvorenú komunikáciu, v ktorom každý člen rodiny môže vyjadriť odlišné názory.

Ktorý krok urobiť ako prvý?

Odporúčame, aby si rodinné firmy na začiatok prizvali odborníka, ktorý vie hneď v úvode citlivo koordinovať celý proces rozhovoru a v istom zmysle ho odľahčiť, no zároveň mu dať pravidlá. Otvorená komunikácia, vytvorenie bezpečného prostredia, nastavenie pravidiel, dodržiavanie dohôd, to vždy veľmi pomôže.

A čo ďalšie kroky?

Pomenovať úlohy, kompetencie a utriediť si očakávania. To sú kľúčové veci, ktoré odporúčam na začiatok. Treba si vypočuť názor každého člena rodiny. Aj keď sa nám zdá, že to robíme, často to tak nie je. Rodičia často skáču deťom do reči, dokončujú za nich myšlienku, ktorú chcú povedať. Potom sa deti stiahnu alebo si vytvárajú obranné mechanizmy, napríklad vybuchnú, idú do ignorácie, prevracajú očami, správajú sa arogantne. Tomuto môže dať expert, vzťahový poradca, kouč či mediátor už na začiatku inú dynamiku.

Takže naladiť diskusiu na inú atmosféru. Pre mnohých podnikateľov však môže byť veľkým sklamaním, ak ich deti nechcú pokračovať v rodinnom podnikaní. Môže za tým byť len nepochopenie z oboch strán?

Áno, určite. Tie úvodné rozhovory sú veľmi dôležité. Riešime rodiny, ktoré sú rozhádané, keď sa nedohodli, čo bude ďalej s firmou, ako sa budú deliť podiely, kto bude firmu viesť. Rodinní príslušníci si najprv mysleli, že to dokážu vyriešiť sami, no nečakali, čo sa pri tých rozhovoroch otvorí. Nemajú pod kontrolou dynamiku členov rodiny a nevedia správne reagovať.

Aj preto odporúčam, aby začiatky boli pod gesciou experta, ktorý má skúsenosti a nadhľad. Môže priniesť iné pohľady a riešenia.

Aké mechanizmy pomáhajú zvládať konfliktné situácie, keď rodina ako uzavretá bunka nechce medzi seba vpustiť cudzieho človeka?

Pravidelná, otvorená a úprimná komunikácia medzi zakladateľmi a nástupcami je pre predchádzanie konfliktom kľúčová. Diskusie o cieľoch, hodnotách, víziách a očakávaniach pomáhajú ujasniť pozície a zabraňujú nedorozumeniam. Dôležité je, aby sa vytvoril priestor, kde môžu všetci vyjadriť svoje názory a pocity bez obáv z odsúdenia.

Robievame aj „ochutnávky“ rodinných rád, aby si rodina vedela predstaviť, čo sa tam bude diať. A dôležité sú dobre nastavené pravidlá hneď od začiatku. Konfliktom sa nevyhneme, dôležité je, ako ich zvládneme. Byť nastavený viac na počúvanie druhého ako na prezentovanie, presviedčanie a pretláčanie svojho názoru môže veľmi pomôcť.

Aké sú ďalšie pravidlá?

Každý člen rodiny by mal vyjadriť svoj názor a postoj k veci, o ktorej sa diskutuje. Zároveň platí pravidlo, že rešpektujeme, ak niektorý z členov rodiny povie, že si svoje stanovisko ešte potrebuje rozmyslieť, zistiť si ďalšie informácie a nebude hneď v danej chvíli odpovedať. To by mala rodina rešpektovať. Výčitky, komentáre alebo poúčanie blokujú otvorenosť a komunikáciu, človek sa necíti vypočutý a rešpektovaný ako plnohodnotný dospelý člen rodiny. Ak sa to nepodarí na prvý raz a nedokážu sa otvoriť všetci členovia rodiny, je to v poriadku. Netreba robiť žiaden tlak.

Takže treba posilňovať trpezlivosť?

Mnoho rodinných firiem v súčasnosti prechádza transformačnými zmenami. Sú to citlivé momenty a s trpezlivosťou je preto potrebné pracovať od majiteľa k deťom aj od detí k majiteľom a navzájom medzi generáciami.

Zdroj: EMIL VAŠKO Erika Madari Matwij Prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu, expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku. Podporuje rodinné podniky v oblasti stratégií, sprevádza ich v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, vedie rodinné rady v rodinných firmách a spisuje rodinné ústavy. Organizuje Medzinárodný kongres rodinných firiem, založila a vedie Akadémiu nástupcov a Akadémiu nestorov, podporuje zakladateľov aj nástupcov rodinných firiem v procese nástupníctva.

Na Slovensku dnes stoja pred otázkou nástupníctva mnohé firmy, ktoré začali podnikať v deväťdesiatych rokoch. Ak sa na to pozrieme v porovnaní s inými krajinami, ako sa na Slovensku darí medzigeneračným výmenám?

Pracujem s rodinnými firmami v štyroch krajinách, okrem Slovenska je to Maďarsko, Poľsko, Česko a máme kolegov aj z Nemecka, Rakúska, zo Švajčiarska. Niektoré procesy sú na Slovensku náročnejšie.

U nás je stále veľkou prekážkou to, že by rodine mal radiť niekto zvonku, mimo firmy. Často vznikajú otázky typu – ako mi už len môže pomôcť niekto, kto nikdy neriadil takú firmu ako ja? Stále je v tejto oblasti veľa mentálnych blokov. Naopak, v porovnaní s inými krajinami je na Slovensku nesmierna láskavosť a príklon k rodine. Aj preto treba veľa osvety, ktorú robí aj TREND, a potom to padá na úrodnú pôdu. Musíme v tom byť len trpezliví a mám nádej, že sa to postupne bude viac otvárať.

Časté sú aj obavy pôvodných majiteľov, či firma môže zostať ďalej konkurencieschopná, ak zmení štýl riadenia, keď to nový nástupca bude riadiť inak. Stretávate sa s tým?

To je jeden z veľkých strachov a zároveň spúšťač konfliktov v rodinách. Ak nástupca prináša iný štýl riadenia, môže to byť výhoda, ak sa správne skombinuje s predchádzajúcim prístupom. Nástupca by mal zvážiť, ktoré prvky zo starého štýlu sú ešte efektívne, a súčasne implementovať nové metódy, ktoré reflektujú aktuálne výzvy trhu. Týmto spôsobom môže firma využívať to najlepšie z oboch prístupov.

Môžete uviesť príklad?

Mali sme napríklad jednu výrobnú firmu. Staršia generácia chcela, aby firma zostala výrobná, mladšia, aby bola obchodná. Rozhodovali sa o výstavbe novej haly, na ktorú bolo potrebné zobrať si alebo nezobrať si miliónové dotácie. Nakoniec to zvládli a vybrali si z obidvoch stratégií.

Majitelia – zakladatelia mávajú obavy, že ich nástupcovia niečo nezvládnu, že nie sú pripravení na výzvy, ktoré môžu prísť o päť či desať rokov. Pomohla by väčšia dôvera, že zvládnu aj veci, na ktoré sa dnes nemôžu pripraviť?

Treba viac hovoriť o tom, že sú to normálne a prirodzené procesy. Každý človek, ktorý prichádza do firmy, či už je to člen rodiny, alebo nový pracovník, vždy potrebuje čas na adaptovanie. A ak zakladatelia očakávajú, že by nástupca mal zabezpečovať doživotnú rentu a to, že sa firme bude dariť aj v ďalších generáciách, potom je potrebné, aby prešiel rôznymi štádiami a pracovnými skúsenosťami.

V akom zmysle?

Nástupníckemu procesu treba venovať čas. Našou skúsenosťou je, že majitelia to odsúvajú a venujú tomu málo času. Inštitút Rodinného Businessu má napríklad Akadémiu nástupcov, v rámci ktorej ich pripravujeme na kompetencie v súvislosti s prevzatím rodinného podniku. Príprava budúcich lídrov na výzvy, ktoré môžu nastať o desať až dvadsať rokov, je jedným z najdôležitejších aspektov udržateľného rozvoja rodinných firiem. Zabezpečiť, aby nástupcovia boli pripravení čeliť nepredvídateľným zmenám, je náročná úloha, no existujú kroky, ktoré môžu budúcim lídrom pomôcť rozvíjať potrebné zručnosti, flexibilitu a víziu na úspešné riadenie firmy v budúcnosti.

Čo ďalšie odporúčate?

Vždy odporúčame, aby nástupca aspoň dva či tri roky pracoval v inej firme, v ktorej naberie skúsenosti, zistí, ako sa pracuje s tímom, prinesie novinky, trendy, inovácie. To je veľmi prínosné. Zároveň by majitelia mali byť trpezliví a rešpektovať proces, ako sa k tomu postavia ich deti.

Aké chyby robia zakladatelia najčastejšie?

Majitelia často príliš neskoro začnú dávať zodpovednosť a právomoci budúcim nástupcom. Čím sú starší, tým majú menšiu trpezlivosť a chcú celý transformačný proces urýchliť. Trh je v súčasnosti enormne turbulentný, preto je nesmierne užitočné vedieť sa rýchlo adaptovať na zmeny, niektoré transformačné zmeny sa však urýchliť nedajú.

Zdroj: Darina Izipova Trend konferencia Rodinné firmy 2025

Mení sa situácia k lepšiemu? Dokážu zakladatelia dať mladšej generácii čas nadýchnuť sa, aby získavala skúsenosti aj v iných firmách a prišla do pôvodnej rodinnej firmy s novou inšpiráciou?

Majitelia sú šťastní, ak ich deti – nástupcovia chcú prísť do firmy a ďalej ju rozvíjať. Niektorí im dajú priestor a čas získavať skúsenosti v iných firmách, iní nie a chcú, aby vstúpili do rodinnej firmy čím skôr.

V roku 2025 čaká rodinné firmy veľa ekonomických zmien. Čo pre ne považujete za najdôležitejšie výzvy?

Pre rodinné firmy bude v roku 2025 existovať niekoľko kľúčových výziev, ktoré súvisia s dynamickými zmenami v podnikateľskom prostredí, technológiách, trhových a sociálnych podmienkach. Tieto výzvy sa dotýkajú rôznych oblastí od riadenia firmy cez strategické rozhodovanie až po udržanie konkurencieschopnosti. Najväčšími výzvami sú kybernetická bezpečnosť, e-commerce, automatizácia, umelá inteligencia, cloud computing a analýza dát, ktoré zásadne ovplyvnia efektivitu, prevádzkové náklady a rozhodovacie procesy. A jednou z veľkých tém bude ESG. Otáznikom zostáva nástupníctvo a odovzdávanie riadenia a prerozdelenie podielov ako komplexný proces.

Ako majú majitelia a nástupcovia na spomínané výzvy reagovať?

Všetky tieto výzvy si vyžadujú flexibilitu, inovácie a schopnosť prispôsobiť sa rýchlo sa meniacim podmienkam. Úspešné rodinné firmy budú schopné využiť technologické príležitosti, riadiť procesy nástupníctva, posilniť svoju environmentálnu zodpovednosť a reagovať na ekonomickú a sociálnu dynamiku trhu. Ak sa rodinné firmy úspešne vyrovnajú s týmito výzvami, môžu sa tešiť na dlhodobý rast a udržateľný rozvoj.