Najväčší čínsky výrobca automobilov BYD plánuje vyrábať autá aj v Európe a už robí štúdie uskutočniteľnosti. Kým doteraz sa o budúcej lokalite nového závodu hovorilo pri asi desiatich krajinách, podľa najnovších informácií by na užšom zozname mali zostať už len tri západoeurópske krajiny.

Rýchlo rastúca čínska automobilka aktuálne rokuje s francúzskou vládou o výstavbe továrne v krajine, o čom informovali francúzske noviny Les Echos. Čínske médiá ako ďalšie potenciálne lokality favorizujú už len Nemecko a Španielsko.

Hoci Slovensko mohlo o podobný závod zabojovať aj vďaka blízkosti hlavného dodávateľa batérií CATL v Maďarsku, zdá sa, že ak chce BYD konkurovať americkej Tesle v Európe, musí sa zamerať na veľké krajiny a trhy.

Rozhodnú do konca roka

Automobilka BYD začala expanziu do Európy ešte minulý rok so spustením predaja jej troch plne elektrických modelov Atto 3, veľkého SUV Tang a sedanu Han. Malý hatchback Dolphin dorazí k európskym predajcom budúci mesiac, pričom sedan Seal sa v Európe začne predávať už v septembri.

Aby BYD dokázala pokrývať rastúci dopyt po elektromobiloch v Európe a dokázala zároveň ponúkať široké portfólio modelov, nevyhne sa vlastnej fabrike na starom kontinente. Výkonná viceprezidentka BYD Stella Li ešte vo februári pre Bloomberg povedala, že automobilka chce vyrábať autá v Európe a už dlhšie vykonáva štúdie uskutočniteľnosti.

Navyše je zrejmé, že spoločnosť BYD s väčšou pravdepodobnosťou postaví vlastný závod, než by mala prevziať už existujúcu továreň. Na predaj je pritom viacero podnikov, ktoré sa po turbulentných troch rokoch dostali na pokraj existencie a boli nútené výrobu ukončiť. Takou je napríklad továreň Fordu v Nemecku.

Definitívne rozhodnutie by mohlo prísť už čoskoro, keďže automobilka potrebuje pre ďalšie objednávky solídne zázemie v Európe. Malo by sa tak stať najneskôr do konca roka, hoci BYD plánuje začať výrobu už v roku 2025, uvádzajú médiá.