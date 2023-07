Firma Gebrüder Weiss, medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť, rekapituluje tri úspešné desaťročia na Slovensku. Od založenia pobočky na Slovensku pred 30 rokmi sa spoločnosť s obratom 47,9 milióna eur v roku 2022 etablovala ako dôležitý aktér v logistickom odvetví.

„Naša pobočka v Bratislave, ktorú sme pred dvomi rokmi rozšírili, podstatne prispela k tomuto úspechu. Rozšírené skladové a prekládkové kapacity ešte zvíšili našu efektívnosť pri spracovaní zásielok a posilnili našu pozíciu v oblasti skladovej logistiky,“ vraví René Stranz, oblastný vedúci spoločnosti Gebrüder Weiss Slovensko.

Od pádu železnej opony v roku 1989 spoločnosť Gebrüder Weiss kontinuálne rozširovala svoju sieť v strednej a východnej Európe a dnes sa zaraďuje k popredným logistickým spoločnostiam v juhovýchodnej Európe. Na Slovensku si spoločnosť vybudovala silné zastúpenie a s viac ako 200 zamestnancami v štyroch pobočkách je jedným z najlepších poskytovateľov logistických služieb v krajine.

Zdroj: Gebrüder Weiss Pobočka spoločnosti Gebrüder Weiss v Bratislave: Kompletná logistika s najmodernejšími štandardmi.

Slovensko nachádzajúce sa v srdci európskej siete Gebrüder Weiss funguje ako centrálny logistický uzol s priamymi dopravnými spojeniami do susedných krajín a do juhovýchodnej Európy. To ponúka množstvo výhod pre medzinárodných zákazníkov spoločnosti, najmä z priemyslu zameraného na najmodernejšiu techniku a automobilového priemyslu.

Zdroj: Gebrüder Weiss Pobočka v Bratislave spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy (certifikát TAPA FSR, úroveň A) a je okrem iného vybavená rôznymi kontrolami prístupu, kamerovými a poplašnými systémami.

Z hľadiska budúcnosti plánuje spoločnosť Gebrüder Weiss pokračovať v raste na Slovensku. Nedávno bol uvedený do prevádzky nový sklad v Dolnom Hričove a pracuje sa na plánoch ďalšieho rozširovania pobočky v Bratislave. Navyše je plánovaný ďalší vývoj a rozšírenie digitálneho zákazníckeho portálu myGW, ako aj podpora udržateľných opatrení, akými je použitie elektrických prepravných prostriedkov a inštalácia fotovoltického systému v Bratislave.

